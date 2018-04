Slibovali ráj, bylo to peklo. Co dělat, když na dovolené přijde problém?

Západ slunce nad mořem, který pozorujete z terasy hotelového pokoje, orosená sklenka mojita, kterou na zavolání bryskně přinese hotelová služba... Představy jsou dost nebezpečná věc. Obvykle se totiž tak úplně nenaplní. Svět však chce být klamán a lidé se rádi nechají u počítače či nad katalogem přesvědčit, že právě oni mají to velké štěstí a luxusní pokoj, v němž stojí noc pro jednoho v přepočtu 300 korun, čekal celou dobu právě na ně.

Ivana Ligdová z Prahy přitom neměla žádná nereálná očekávání. Ale vypasení švábi v množství větším než malém v hotelovém pokoji na Rhodu, to už bylo moc: „S delegátkou nebyla řeč, hotel deratizovali až po mých výhrůžkách. I vzala jsem dva pěkné šváby s sebou do pytlíčku domů a s krásným dopisem jsme je poslali do cestovky. Přišla mega omluva a za každý exemplář nám poslali na účet 1 000 korun.“

Co tedy dělat, když přijde problém?

1. Hned se ozvěte. Svou nespokojenost vyjádřete na recepci hotelu (ti zjednají snadnou nápravu, když vám třeba nesvítí světlo či nesplachuje záchod), ale hlavně kontaktujte delegáta cestovní kanceláře. Pozor, v hotelu mohou být ubytováni klienti několika cestovních kanceláří – uschovejte si proto dobře kontakt na toho „svého“. Na svou stížnost mějte svědky, případně si uchovávejte SMS zprávy.



2. Urgujte. Když nedojde hned k nápravě, ozvěte se znovu. Stanovte termín, do kterého by mělo být vše v pořádku, a navrhněte případně náhradní řešení (například přestěhování do jiného pokoje).

3. Vše dokumentujte. Udělejte si poznámky, foťte. Nezapomeňte, že ze snímků by mělo být patrné, kde a kdy byly pořízeny – není složité nastavit si na foťáku datum, aby byla informace vidět na první pohled, aniž byste museli proklikávat vlastnosti dokumentů.

