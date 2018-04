Dovolená: 15 důvodů, proč jet s kamarádkou

Kamarádka neříká po dvou hodinách na pláži, že má hlad a že už ji to nebaví.Kamarádka jezdí na kole stejně pomalu jako vy, a máte-li štěstí, tak ještě pomaleji, takže vám nehrozí výčitky typu: „Musí nás po rovině předjíždět i důchodci na skládačce?“Kamarádka se neztratí na trhu, a když ano, tak nepláče a nepanikaří, ale zase se sama najde.Kamarádka nemá nic proti tomu, když flirtujete s recepčním v hotelu nebo s plavčíkem u bazénu.Kamarádka vám půjčí kalhoty, když si náhodou svoje polijete margaritou. A má s sebou určitě hygienické potřeby, když se vám na dovolené stane nepředvídaná událost.Kamarádka nechce jít spát v deset hodin ani se dívat v hotelové televizi na Eurosport.Kamarádka s vámi ochotně stráví pět hodin v nákupní pasáži a nebude u každého hadříku, na který se podíváte, odevzdaně sykat: „Tak si to kup a jdeme pryč.“Kamarádce nevadí, když se půl hodiny malujete, než večer vyrazíte na procházku městem, ani se nediví, proč s sebou vezete fén a půlku kufru zabírají kosmetické přípravky.Kamarádka vám neříká, že jste zabloudily proto, že jste jí špatně řekla, kdy má odbočit, ale prohlásí, že tahle cesta je sice delší, ale zato vede mnohem krásnější krajinou.Kamarádka nechce koupit bonbony v každém z devadesáti obchůdků, které cestou na pláž minete, ani nepotřebuje nafukovací kachnu, míč s obrázkem Shreka nebo dvoulitrovou colu.Kamarádka neříká, ať už si nedáváte další kafe, protože za tu cenu byste jich doma mohla mít deset.Kamarádka neodejde ráno na ryby a nevrátí se o půlnoci, ale jde s vámi nejen na pláž, ale taky na pizzu, pak k bazénu a večer s vámi na balkoně u lahve červeného probere všechno, co si nestihnete říct jindy v roce.Kamarádka nepřelézá plot v zoologické zahradě, aby se podívala, jak vypadá slon zblízka, ani nebalancuje na kraji propasti z foťákem, aby získala ten nejkrásnější záběr.Kamarádka si nemyslí, že nejlepší dovolená na světě je přeletět dvojplošníkem Saharu a že na Jadranu je nuda a moc lidí.Kamarádka chápe, že se nemůžete fotit, když jste si ráno neumyla hlavu a nenamalovala obličej. A nenutí vás pózovat s obrovskými hady ani s chlupatými pavouky.