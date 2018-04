Ženy se stydí za věk, pětina Češek by nejraději neslavila narozeniny

Každá žena touží být krásná a krásu máme spojenou s mládím, proto ten problém se skutečným věkem. Měřítkem krásy se stává věk.

Diktát „kultu mládí“ platí na celém světě, stejně jako pro ženy v České republice, jak zjistil průzkum kosmetické značky Dove.

S anketní otázkou „Kolik je vám let?“ oslovila kosmetická značka 8 720 žen v 16 zemích světa mezi 18 a 64 lety. Doplňující anketa v Česku se týkala 507 dotázaných. Necelá polovina Češek (44 procent) si myslí, že s věkem krása odchází a přála by si proto vypadat o něco mladší. Necelá pětina by nejraději vůbec neslavila narozeniny.

Ukázalo se, že otázka „Kolik je vám let?“ se stala noční můrou pro skoro 80 procent českých žen, které se na ni zdráhaly odpovědět. Ve světě taková otázka vzbuzuje úzkost u dvou třetin dotázaných žen, v Česku jen u necelé třetiny. Vliv na frustraci z přibývajícího věku má podle 23 procent dotázaných společnost, Češky však udávaly, že ze 17 procent jejich postoje ovlivňuje i nejbližší rodina, což je o dost vyšší skóre než jinde ve světě.

V souvislosti s přibývajícím věkem používáme negativně laděné výrazy, jako například jsem stará (16 procent), tlustá (10 procent) a neatraktivní (10 procent).

Věk však není fóbie žen od narození. Malé holčičky nemají problém. První náznaky přicházejí už v pubertě, ale hlavně pak po třicítce. U Češek je kritické období kolem pětatřiceti let, v jiných zemí světa ženy svůj věk řeší už kolem jednatřicítky. Pouze jedna z deseti žen je se svým věkem srovnaná a je na něj dokonce pyšná.

"Ženy se obecně domnívají, že to, že prozradí svůj věk, může to ovlivnit, jak bude okolí posuzovat jejich krásu," vysvětluje Lucia Dúbravská, Brand manažerka značky Dove. "My doufáme, že ženy přehodnotí svůj postoj k sobě a uvědomí si, že jsou krásné bez ohledu na věk."