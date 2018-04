Dostanete od Ježíška to, co si přejete? Ptaly jsme se mužů

Mirek, 52 let, ženatý, technik

Přál bych si, aby Sparta vyhrála Ligu Mistrů. Pod stromečkem ovšem čekám nějakou kosmetiku, knihu a bubínky bonga.





Filip Láb, 36 let, zadaný, fotograf a profesor

Dostanu snad látkové kapesníky, protože všechny ty moje se z mojí skříně jednoho dne záhadně vytratily. Od té doby mě má drahá nutí používat ty papírové, čímž kvalita mého každodenního života během zimních měsíců utrpěla značnou újmu. Jinak bych si přál třeba fotoaparát Leica M6, ale ten určitě nedostanu, protože od předloňských Vánoc mi už Ježíšek žádné "leiky" nedává. Ta poslední, co mi přinesl, přestala fungovat den před Silvestrem toho samého roku. Neurazil by mě ani motocykl Triumph Bonneville, ale ten určitě taky nedostanu, protože Ježíšek nechce, abych jezdil ani na jedné z motorek, co již vlastním. Neurazil by mě ani klasický automobil Tatra 87 nebo přinejhorším model 603, ale i v tomto případě mě přepadá jistý pocit hořkosti, že i pod náš obří vánoční stromeček by se tyto dary vešly jen stěží, nemluvě o tom, že s nimi Ježíšek patrně opět nepočítá. Takže ty kapesníky se nakonec jeví jako celkem přiměřená frustrace.

Martin, 27 let, svobodný, tester

Líbil by se mi Full HD projektor a chtěl bych vyhrát ve sportce, ale co dostanu, netuším.





Jakub, 20 let, zadaný, student práv

Hrozně moc si přeji nový notebook, tak doufám, že se Ježíšek plácne přes kapsu a udělá mi radost. Jako nesplnitelný sen si jako každý rok od svých osmnáctých narozenin přeji auto Volkswagen Touareg, bohužel si budu muset počkat, až si na něj vydělám sám.

Jan, 32 let, ženatý, novinář

Jako amatérský fotograf bych si moc přál nový širokoúhlý objektiv na mojí zrcadlovku Canon. Neskromně bych k tomu přidal ještě příspěvek na dovolenkovou letenku do Austrálie. A co zřejmě dostanu? Letenka ani objektiv to nebude, ale už teď se těším na koncertní Blu-ray filmy od Leonarda Cohena, Stinga, U2 a Metallicy. V HD a s dokonalým zvukem je to úplně něco jiného než DVD.

Jiří, 30 let, zadaný, advokát

Jsem spokojený s tím, co mám, ale pokud se na Štědrý den dějí vážně zázraky, tak si přeji emigraci Václava Klause do Ruska, to by mohlo i vyjít. Ale to, co se mi zaručeně nesplní a co pod stromeček nedostanu, je zmizení Davida Ratha do Severní Koreje. A co tuším, že dostanu? Stolní hru od bratra.

Štěpán, 26 let, svobodný, analytik

Chtěl bych vlastní bydlení (nejlíp barák), hezký auto, objektivy na foťák. Co dostanu, nevím.





Martin, 25 let, zadaný, student

Pod stromeček bych si přál výlet do minulosti, chtěl bych zažít to vření kolem německý selský války a hlavně by mě zajímalo, jak mezi těma vidlákama mohly vzniknout tak silný ideje, že od toho odvozovaly ideový zázemí německý punkový kapely v osmdesátých letech. A pod stromečkem určitě letos bude kniha Genius Loci od norského spisovatele Schulze.

Radovan, 47 let, ženatý, strojař

Pod stromečkem budou jistě lyžáky, ale přál bych si motorku a zaručeně ji nedostanu. Taky bych si přál být o dvacet let mladší, ale to už se mi asi nepovede. Hlavně zdraví!

Martin Herzog, 27 let, zadaný, podnikatel

Přál bych si, aby se nám uzdravil pes. A z věcí to budou montérky, ostatně jako každý rok.





Ondřej Doležal, 30 let, ženatý, provozní kulturního klubu

Přál bych si mít tak měsíc dovolenou, sebrat kámoše, pronajmout si zase malou jachtu a brázdit s ní Jónské moře, jíst mořské plody a pít řecká vína, prozkoumat staré zříceniny antických měst. Žádné něžné pohlaví na palubě! Svoboda! Jinak jsem tak dlouho naznačoval, že potřebuju novou peněženku, protože z té staré se mi kutálejí drobné dírami ven, že jsem si skoro jistý, že tam bude. I tak to bude ale překvapující, protože žena mě ze zásady odmítá poslouchat, takže nakonec by překvapením byly obě varianty.

Vlastimil, 42 let, zadaný, technik

Přál bych si klid, pohodu a díly na motorku. Očekávám, že se to povede, budou veselé Vánoce a dostanu díly na motorku.





Petr Kroupa, 28 let, svobodný, fotograf

Přál bych si lásku a asi dostanu ponožky, jako každý rok.

Jiří Böhm, 27 let, zadaný, student DAMU a absolvent VŠE

Hrozně bych chtěl pračku, ale je poměrně drahá a hlavně se mi nevejde do bytu. Takže prát budu asi ve Vltavě. A dostanu určitě spodní prádlo, protože toho není nikdy dost.