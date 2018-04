Dostaneme nižší porodné i přídavky na děti

Hlasujete: Líbí se vám navrhované změny, které se týkají mateřské a přídavků na děti?

„Chceme od lidí méně brát. Smysl mají daňové úlevy, výrazně zvýhodníme rodiny, kde někdo pracuje,“ prohlásil ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas.

Zároveň však vláda všechny rodiče uklidnila. Změny v klíčových dávkách, jako jsou rodičovské, nebudou od příštího roku tak razantní.

Na nynějších 7600 korun dosáhne naprostá většina matek, případně i otců, kteří se budou starat o své malé děti do tří let věku.

Tři modely rodičovské

Nečas rozjíždí moderní systém rodičovské dovolené, který má tři podoby: rychlou, klasickou a pomalou. Moderní je proto, že si ho každá matka nebo otec může přizpůsobit. Pokaždé platí, že prvních pět měsíců žena dostává mateřskou, novinka je v tom, že její délka zůstává stejná, ať jde o vdanou nebo svobodnou ženu, a výpočet se nemění.

Po nástupu na rodičovskou si může rodič vybrat, jestli zůstane doma s dítětem dva, tři, nebo čtyři roky. Rozhoduje se, když je dítěti rok a půl. Po tři roky mu stát dá měsíčně 7600 korun. Čtyři roky už znamenají snížení dávek.

Velkou novinkou pro ženy, které před porodem vydělávaly alespoň 16 500 korun hrubého, bude možnost zvolit si zrychlenou variantu rodičovského příspěvku na dva roky a pobírat 11 400 korun měsíčně. Nečas spočetl, že nejvýhodnější je klasická tříletá péče. Stát za celou dobu rodičovské dovolené zaplatí 235 tisíc korun. V rychlejší a pomalejší verzi je to zhruba o dvacet tisíc korun méně.

Pro stovky tisíc rodičů, kteří už teď děti mají, se situace mění taky. Rodičům dětí starších tří let se sníží dávka na 3800 korun. Rodičům dětí nad rok a půl se nechají do tří let věku dítěte 7600 a následně pak 3800 korun.

Rodiče mladších dětí se budou moci rozhodnout, kterou variantu si vyberou. Jestli budou mít dítě doma do jeho dvou, tří, nebo čtyř let.

Zároveň však mohou pracovat, v tom změny nejsou. Podmínka rodičovské dovolené je celodenní péče o dítě a není omezena zaměstnáním, ale celodenním chozením do jeslí nebo školky. To znamená, že rodiče si můžou povolat babičku nebo najít chůvu.

Částky rodičovské se nebudou měnit s postupem doby, jak to původně zamýšlela předchozí vláda. Zmíněná čísla budou pevně daná zákonem.

Sníží se i počet rodin, které budou moci pobírat dětské přídavky. Už na ně nedosáhne 90 procent rodin jako dosud. V případě čtyřčlenné rodiny se dvěma malými dětmi se hranice čistého měsíčního příjmu má snížit z nynějších 36 tisíc korun na 22 tisíc.

„Ale výpadek vydatně kompenzují slevy na dani. Hrozil dvojnásobný nárůst dávek, to si nemůže dovolit ani nejbohatší země na světě,“ vysvětlil ministr Nečas jeden z důvodů, proč vláda dávky omezuje.

Vláda seškrtala i porodné, které v předvolebním hýření poslanci zvedli do astronomických výšek. V případě čtvrtého a pátého dítěte mají ještě letos rodiče nárok na částky přesahující sto tisíc korun.

Nově bude platit, že dáreček od státu do kolíbky bude 15 tisíc korun a u dalších dětí 13 tisíc. „I v bohatých rodinách je běžné, že se věci dědí, to není nic ke stydění, nic špatného,“ dodal ministr.

Ruší také jednorázovou dávku pro prvňáky, takzvané pastelkovné. Během příštího roku by rád na sociálních škrtech ušetřil 8,5 miliardy korun.

