Dostali jste od Ježíška něco originálního? Pošlete fotku

Snad každý z nás to už v životě zažil: rozbalujete dárek se svým jménem a třesete se zvědavostí, co že vám to letos Ježíšek zase pěkného nadělil.

S vidinou krajkového prádélka, pashminové šály, oblíbeného parfému nebo nějakého jiného milého dárku rychle trháte obal se soby a... v rukou držíte reklamní tričko s logem farmaceutického koncernu (tchyně dělá asistentku zubaře), trenky velikosti XXL s obrázkem Snoopyho (bratr je vtipálek), elastické kraťasy se zesíleným sedem (manžel je vášnivý cyklista) nebo sadu utěrek (matka je praktická).

Sama sebe slyšíte, jak nadšeně voláte: "To je ale krása. Děkuju Ježíšku..." a v duchu doufáte, že snad ten příští dárek bude lepší...

Praktické, nebo praštěné?



Někdy se ale Ježíšek docela trefí, zvlášť když jsme mu nezapomněli před Vánoci včas napsat dopis. Nebo ho alespoň nenavedli prostřednictvím významných hlášek typu: "Tyhle lyže jsou fakt moc pěkné, hodily by se mi k té bundě, co jsem dostala loni pod stromeček." Nebo: "Nic by mi neudělalo větší radost, než nová žehlička na vlasy."

Praktické dárky jsou Ježíškova jistota a pokud si nepotrpíte na romantická překvápka, mohou udělat velikou radost. Jsou však i rodiny, kde se dárky vybírají nikoli podle toho, komu co dosluhuje nebo co kdo potřebuje, ale podle koníčka obdarovaného.

Dárky pod jejich stromkem nejsou praktické ani recyklované, nýbrž vtipné, originální, vyrobené metodou samo-domo nebo vytvořené s láskou. Obří koláž z fotek z dovolené pro tátu cestovatele, patchworkový pléd sešívaný po nocích pro mámu milovnici televizních seriálů nebo celoroční sponzoring outloně váhavého v ZOO pro sestru ochránkyni přírody a milovnici zvířat.

A co jste dostali od Ježíška vy?