Dospělé šilhání

Heteroforie je skrytá forma šilhání. Podle očních lékařů se dá zjistit téměř u tří čtvrtin lidí.

"Dokonalou souhru všech šesti okohybných svalů na každém oku mají pouze dva, tři lidé z deseti. Ti zbývající dosáhnou rovnoběžného postavení obou očí jen s vynaložením větší či menší námahy," konstatuje Miroslava Řehůřková, oční lékařka Dětské polikliniky v Brně. "Pokud je takové úsilí trvalé a nadměrné, začnou se objevovat subjektivní potíže - od pálení očí a slzení přes světloplachost až k bolestem hlavy."Obtíže, k nimž lze přiřadit i nejasné, nebo dokonce zdvojené vidění, naštěstí nejsou příliš časté. Vynoří se většinou až v dospělosti - to proto, že s rostoucím věkem klesá schopnost udržovat oči v rovnoběžném postavení. Objevují se zejména při únavě, nemoci a velkém psychickém nebo pracovním zatížení. Pokud pálení a řezání v očích spolu s bolestmi hlavy trvá delší dobu, je to dostatečný důvod pro návštěvu očního lékaře.K odhalení skrytého šilhání slouží jednoduchý test: upřeně se zadíváte do jednoho bodu a lékař vám při tom střídavě zakryje pravé a levé oko. Jestliže oko, které je právě zakryté, vyrovnává určitou úchylku a "vrací" se do správného směru, je lékař na správné stopě. Následná léčba spočívá především v předepsání vhodných brýlí. Pomáhají také ortoptická cvičení posilující binokulární vidění (tedy vidění oběma očima). Pouze ve výjimečných případech se rovnováha obou očí upravuje chirurgicky.