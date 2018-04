Milion korun za dort? Ano, když je od cukrářky Sylvie Weinstockové

Zajímavosti o Sylvii Weinstockové: Nepoužívá fondán či marcipán, ale máslový krém Největší dort byl určen pro 2000 osob Pečlivě vybraný tým čítá ani ne 20 cukrářů a dalších specialistů Některé dorty váží až 30 kilogramů Nikdy neinvestovala ani dolar do reklamy Zdroj: Milujusvatby.com

Říká se, že nejlepší zboží si najde své zákazníky samo, chce to jen čas. To se přesně naplnilo v případě zřejmě nejslavnější cukrářky dneška. Zlom v její "sladké" kariéře přišel během působení v cukrárně Williama Greenberga na Manhattanu, kdy už měla za sebou několik let práce ve vybraných podnicích.

Tehdy její dort zaujal majitele největší cateringové společnosti v New Yorku. Nakonec nezůstalo u jednoho kusu a Sylviiny dorty si zmlsané jazýčky smetánky oblíbily natolik, že brzy mohla rozjet vlastní podnikání.

Proč jsou Sylviiny dorty tak výjimečné? Protože každý kousek je originál vyrobený ze špičkových surovin a na základě individuálního přání zákazníka. Její pečlivý přístup při sestavování svatebního dortu, vrcholu svatební hostiny, nemá daleko k plánování stavby domu.

"Nejdřív připravím skicu dortu, kterou postupně ladím podle připomínek snoubenců, až dojdeme k dokonalé variantě," popisuje postup práce. Sylvia si navíc dovede poradit i s rozličnými požadavky hostů, třeba z důvodu potravinových alergií. Každé patro dortu má odlišné složení. Tento přístup ocení nejen alergici, ale vlastně všichni hosté, kteří tak mají na výběr z více příchutí.

Sama slavná cukrářka má z variant nejraději citronový krém s malinami, červený pomeranč s karamelem nebo vanilkový krém s pistáciemi, ale je otevřená jakýmkoliv přáním snoubenců. Vždy jim nejdříve připraví ochutnávku krémů a následně společně vybírají další oblíbené suroviny.

Nejde přitom o žádnou levnou legraci. Ceny dortů se pohybují v řádu tisíců dolarů, ovšem pro větší události nejsou výjimkou promyšlené dortové kreace za 50 a více tisíc dolarů (cca jeden milion korun).

Možná nejslavnější dort upekla Sylvia a její tým na svatbu dvou hollywoodských legend – Michaela Douglase a Catherine Zeta-Jonesové v roce 2000. Téměř dvoumetrový dort pokrytý tisíci jedlých květů neprošel dveřmi slavnostně vyzdobeného sálu, proto musela být při přepravě uvnitř vrchní dvě patra z celkových deseti sňata. Cena dortu pro hvězdné duo nebyla zveřejněna, zato rozpočet celé svatby ano – takřka 1,5 milionu dolarů (cca 30 milionů korun).

Zajímají vás originální a nákladné svatby? Inspirovat se můžete pořadem Platinové svatby, který vysílá televize Fine Living (denně ve 12:00 a 16:55).