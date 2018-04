Čtenářský recept: Dort Pavlova

Doba přípravy

30

Množství

8

Ingredience:

6 bílků

špetka mořské soli

300 g třtinového moučkového cukru

2 lžíce pravého kakaa

50 g čokolády (nejlépe hořká 70% kakaa)

1000 ml smetany na šlehání

1 kg sezónního ovoce - třešně, rybíz, maliny... cokoliv, co máte rádi :-)

Předehřejeme troubu na 200°C - horkovzdušnou.

Ve velké míse ušleháme 6 bílků se špetkou soli (sůl se přidává kvůli lepšímu vyšlehání). Sníh se nesmí přešlehat, měl by být krásně krémový. Když je pevný a krémový, po lžících přidáváme třtinový moučkový cukr. ( Já si ho doma sama vyrábím, koupím v obchodě krupicový třtinový a pomocí robotu ho rozsekám).

Šleháme pár minut, dokud se cukr nepropojí se sněhem a nevytvoří hladkou, ale hustou, lesklou a krémovou hmotu.

Poté se přidává kakao, a lehce lžící promícháme, aby vzniklo mramorování.

Připravíme si 2 plechy vyložené pečícím papírem. (Na každý plech se vejdou 2 placky, zhruba o průměru 15x20 cm, já jsem si nejdříve předkreslila na pečící papír pomocí talíře 4 stejná kola)

Rozdělíme sníh na 4 hromádky, do středu každého kruhu jednu a lžící rozetřete.

Vložte oba plechy do trouby, snižte teplotu na 140°C horkovzdušnou a pečte 1 hodinu a 15 minut. Troubu v průběhu neotvíráme.

Po uplynutí času, když se zdají být na povrchu pevné a křupavé, vypneme troubu a s lehce pootevřenými dvířky necháme vychladnou a dosušit.

Když jsou korpusy pokojové teploty, ušleháme šlehačku, připravíme si ovoce a čokoládu nasekáme na střepy.

Na servírovací talíř položíme první korpus, lžící rozetřete 1/4 šlehačky, libovolně posypte ovocem, pár kousků čokolády, tuto vrstvu přikryjeme dalším sněhovým korpusem, lehce přitlačíme, aby se vrstvy k sobě krásně propojily. Dále plníme zbývající tři vrstvy. U poslední vrstvy je fantazie pouze na Vás :-)

Poznámka

P.S. Dort se může nechat uležet i v lednici, a poté ho i nakrájet, ale já jsem servírovala ihned. Na tomto dortu se mi líbí jeho ledabylá nedokonalost, a také, že si každý může zvolit jaké oblíbené ingredience zvolí. Doufám, že ho někdo zkusí, vypadá to složitě, ale je to jednoduché. Pekla jsem ho mamce k narozeninám a všem moc chutnal, jedli jsme ho lžícemi, byl to boj, ale stálo to za to :-)