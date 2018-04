Těhotná žena chce jako porodní bábu delfína, rodit bude do moře

Porody do vody se provádějí i v Česku v několika porodnicích. Lidová léčitelka z Havaje se ale rozhodla, že porod do vody nechce v žádné instituci a dokonce ani v místnosti. Rozhodla se rodit přímo do oceánu, aby její dítě mělo okamžitě vztah s delfíny, které jsou pro ni samotnou spřízněné duše.