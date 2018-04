Dopřejte svému tělu oddych

Pročistěte si tělo po svátcích Počátek roku je ideální příležitostí k pročistění těla a zároveň třeba k počátku zhubnutí o několik přebytečných kil. Jak na to? • Hodně pijte, pozor na bublinky a cukr

Důležitý je dostatek tekutin, lepší než slazené limonády je obyčejná voda, ovocné čaje, případně občas doplněné minerálkou. K pročistění těla se hodí také zelený čaj, který je navíc hodně močopudný a připisují se mu preventivní účinky proti rakovině. Pozor ale na jeho povzbuzující působení, zahání spaní možná víc než káva. • Krátký půst neškodí

Pokud nemáte žádné zdravotní potíže, klidně jeden den úplně vynechte jídlo, i tehdy je však třeba pít. Do pitného režimu zařaďte navíc i ovocné šťávy nebo nepřislazované džusy. • Maso si nakrátko odpusťte

I když nejste vegetariáni, zkuste se pár dní obejít bez masa. Po ovoci a zelenině zařaďte do jídelníčku přílohy, jako je rýže, těstoviny, brambory, a pak i mléčné výrobky, zejména jogurty se živými bakteriemi, které pomáhají obnovit funkci střevní mikroflóry. • Drůbež a ryby mají přednost

Z masa si nejdříve dopřejte ryby, zejména mořské, a drůbež, ale nic nesmažte, spíše duste, vařte nebo pečte na grilu. Naučte se připravovat zeleninové saláty, které může maso oživit. Naopak vynechte uzeniny.