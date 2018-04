Dopřejte své kůži kosmetiku s ozónem

CO JE VLASTNĚ OZON? Ozon je druh kyslíku, říká se mu aktivní kyslík. Je to běžný prvek, který se v přírodě vyskytuje už miliardy let. Pro život na Zemi je nesmírně důležitý, protože pohlcuje ultrafialové a vesmírné záření, které by jinak zničilo vše živé. V přírodě vzniká při působení vysokého napětí, tedy blesku. Proto je vždycky po bouřce příjemný vzduch. Ozon ho pročistí, detoxikuje, zbaví pachů a udělá více kyslíku.