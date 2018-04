Dopřejte si vitamíny. Ochutnejte svěží letní saláty třeba s nektarinkou

Bramborový salát s lososem

Pro 4 osoby:

* 500 g malých nových brambor

* 200 g lososa

* 3 lžíce oleje

* 100 g čerstvého špenátu

* 5 snítek kopru

* 1 kelímek zakysané smetany

* sůl

* pepř

* 2 lžíce citronové šťávy

1. Brambory očistíme kartáčkem a ve slupce je uvaříme ve slané vodě doměkka. Na oleji na pánvi opečeme lososa.

2. Listy špenátu a kopr opláchneme, necháme okapat. Část kopru nasekáme najemno.

3. Zakysanou smetanu promícháme s trochou soli a pepře.

4. Ještě teplé brambory rozkrojíme na poloviny, přidáme na kousky rozdrobeného lososa, nasekaný kopr a špenát a promícháme s citronovou šťávou. Ochutíme zakysanou smetanou a ozdobíme zbylými snítkami kopru.

NÁŠ TIP Místo lososa použijte jinou rybu - pangase, tresku.

Salát z pečených rajčat a sýra

Pro 4 osoby:

* 500 g cherry rajčat

* 1 lilek

* 4 lžíce olivového oleje

* pepř

* sůl

* 200 g ovčího sýra

* několik listů čerstvé bazalky

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Pekáč vyložíme pečicím papírem.

2. Rajčata omyjeme,osušíme a propíchneme. Lilek nakrájíme na plátky nebo na kostky.

3. Lilek a rajčata promícháme s olejem a dáme na plech, pečeme asi 25-30 minut v troubě.

4. Servírujeme ochucené solí a pepřem s rozdrobeným ovčím sýrem a natrhanou čerstvou bazalkou.

NÁŠ TIP Upečte s rajčaty a lilkem i cuketu nebo papriku.

Fazolky s nektarinkou

Pro 4 osoby:

* 2 lžíce medu

* 4 lžíce olivového oleje

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1 lžíce máku

* 200 g fazolek

* 2 nektarinky

* 150 g rukoly

* 100 g prosciutta

1. Z medu,oleje, citronové šťávy a máku ušleháme zálivku a dáme vychladit.

2. Fazolky omyjeme a krátce asi 2-3 minuty spaříme v osolené vodě,necháme okapat a vychladnout.

3. Rukolu opláchneme, omyté nektarinky rozpůlíme a nakrájíme na tenčí plátky. Promícháme s fazolkami, přidáme plátky prosciutta a dochutíme zálivkou.

NÁŠ TIP Vyzkoušejte i se zbytkem grilovaného kuřecího masa. Do zálivky můžete použít i pomerančovou šťávu.

Zelenina s jogurtovou zálivkou

Pro 4 osoby:

* 1/2 malého květáku

* 1 malá cuketa

* 1 velká mrkev

* 100 g hrášku

* 1 menší hlávka čínského zelí

* 1 kelímek bílého jogurtu

* 1 stroužek česneku

* 2 lžíce oleje

* 150 g přírodního sýra

* čerstvá máta

1. Květák propláchneme a rozebereme na malé růžičky, větší části košťálu odkrájíme. Cuketu a mrkev omyjeme a pokrájíme na tenčí nudličky.

2. Čínské zelí nakrájíme do salátové mísy a dáme do ledničky vychladit.

3. Jogurt promícháme se špetkou soli a utřeným stroužkem česneku.

4. Rozpálíme na pánvi olej, přidáme květák a mrkev a chvíli opékáme,potom přisypeme cuketu a hrášek a restujeme ještě asi dvě minuty. Zelenina by měla být křupavá, nezměklá.

5. Přendáme orestovanou zeleninu na čínské zelí, posypeme nastrouhaným sýrem, ozdobíme lístky máty a podáváme s jogurtovou zálivkou.





NÁŠ TIP Použijte kvalitní smetanový nebo hustý řecký jogurt. Část máty můžete nasekat do zálivky.

Kuřecí salát s cizrnou

Pro 4 osoby:

* 600 g cizrny

* 2 hrsti čerstvého špenátu

* 1 rajče

* 1 kuřecí prso

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 stroužek česneku

* sůl

* citron

1. Cizrnu slijeme, propláchneme studenou vodou a necháme na sítu okapat.

2. Listy špenátu opereme a osušíme, rajče omyjeme, rozpůlíme, vymáčkne mez něj šťávu a zrnka a dužinu nasekáme.

3. Kuřecí maso nakrájíme na menší kousky a na oleji orestujeme.

4. Do pánve k hotovému masu přidáme na plátky nakrájený česnek, slitou cizrnu, sůl, pepř, nakrájené rajče a špenát. Lehce promícháme na pánvi, listy špenátu by měly změknout a zavadnout. Podáváme ještě teplé s měsíčky nakrájeného citronu na dochucení.

NÁŠ TIP Do směsi na pánvi přimíchejte dvě lžíce strouhaného parmazánu a dozdobte parmazánovými hoblinami.

Panzanella

Pro 4 osoby:

* 1 stroužek česneku

* 1 menší červená cibule

* 6 větších rajčat

* 1 menší salátová okurka

* 1 bageta alespoň 2 dny stará

* 3 lžíce vinného octa

* 4 lžíce olivového oleje

* sůl

* pepř

* čerstvá bazalka

1. Rozpůlíme stroužek česneku a vymažeme jím mísu na salát. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na půl kolečka.

2. Rajčata omyjeme a nakrájíme. Okurku oloupeme a nakrájíme na drobné kousky.

3. Bagetu natrháme, kousky namáčíme v míse se studenou vodou a jednou lžící octa, necháme krátce nasáknout a vyždímáme.

4. Cibuli, rajčata, okurku a vyždímanou bagetu smícháme v míse vymazané česnekem, zalijeme prošlehaným olejem s octem, solí a čerstvě mletým pepřem. Podáváme posypané natrhanou bazalkou.





NÁŠ TIP Pokud nemáte starší bagetu nebo bílý chléb, můžete použít čerstvou, nakrájenou na plátky ji nasucho opražte nebo otoustujte a pomažte česnekem. Přidejte půl žluté papriky a nadrobno nasekané plátky ančoviček.

Zeleninový kuskus s klobásou

Pro 4 osoby:

* 200 g kuskusu

* 4 vejce

* 100 g klobásy

* hrst čerstvých špenátových listů

* 250 g cherry rajčat

* 1 menší salátová okurka

* 1 jarní cibulka

* sůl

* pepř

* 2 lžíce citronové šťávy

* 4 lžíce olivového oleje

1. Kuskus připravte podle návodu na obalu. Vejce uvařte na měkko. Klobásku nakrájejte na plátky.

2. Špenátové listy opláchněte a nechte okapat. Rajčata a okurku omyjte a nakrájejte, cibulku nasekejte.

3. Kuskus promíchejte vidličkou a zamíchejte do něj nakrájenou zeleninu, špenát a kolečka klobásky.

4. Osolte,opepřete, zalijte citronovou šťávou smíchanou s olejem a každou porci doplňte vejcem na měkko.