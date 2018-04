Dopřejte si rybí hody, zkuste salát s lososem nebo lívance se pstruhem

Tipy a triky na nejlepší ryby

* Ryby rozmrazujte pomalu a nikdy ne při pokojové teplotě, ale v chladu.

* Při kuchání držte rybu přes utěrku za ocas, špičatým nožem jí nařízněte břicho od řitního otvoru k hlavě. Vnitřnosti pak opatrně vyjměte tak, abyste nepoškodili žlučník.

* Rybu nejlépe zbavíte šupin škrábáním, a to buď nožem, nebo speciální škrabkou.

* Marinujete-li rybu nakyselo, správný poměr octa a vody je 2:1. Po týdnu by se díky octu měly drobnější kosti rozložit.

* Pokud chcete rybu udit, vždy ji zavěšujte hlavou dolů.

* Z odřezků a hlav si do zásoby můžete udělat rybí vývar. Stačí povařit asi 40 minut s cibulí, mrkví a petrželí, během vaření občas sebrat pěnu, poté zamrazit. Skvěle chutná v rizotu.

* Rychlý recept na teplou večeři: v alobalu nechat asi 10 minut rozpéct uzenou makrelu. Zdravá vzpomínka na Středomoří.

Závin s lososem a candátem

Na 2 záviny

* 1 malá cibule

* 2 stroužky česneku

* 300 g mraženého listového špenátu

* 500 g listového těsta

* 150 g lososa

* 150 g candáta

* sůl

* pepř

* 5 lžic smetany na vaření

* 1 vejce



1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Plech vyložíme pečicím papírem. Cibuli a česnek oloupeme, nakrájíme. Rozmrazíme špenát.

2. Listové těsto rozdělíme na poloviny a rozválíme na dvě placky. Ryby omyjeme, osušíme a nakrájíme na tenké proužky, osolíme a opepříme.

3. Na pánvi na oleji zpěníme cibulku, na nudličky nakrájený česnek, přidáme špenát, smetanu na vaření, vše ochutíme solí, pepřem a krátce podusíme.

4. Hotový zchladlý špenát rozdělíme na vyválené těsto, poklademe proužky ryby a svineme. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme ve vyhřáté troubě 20 minut.

NÁŠ TIP

Můžete použít i čerstvé špenátové listy krátce spařené v horké vodě. Do náplně přidejte na plátky nakrájený žampion.

Pangasius s bylinkami

Pro 4 osoby

* 600 g pangasia

* sůl

* pepř

* 50 g másla

* 2 plátky toastového chleba

* 2 snítky petržele

* 1 snítka tymiánu

* 3 snítky koriandru

* 2 stroužky česneku

* 100 ml smetany na vaření

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Pekáček vymažeme tukem nebo vyložíme pečicím papírem. Rybu omyjeme, osušíme,osolíme a opepříme.

2. Toastový chléb natrháme na malé kousky. Bylinky omyjeme, osušíme a najemno nasekáme. Česnek oloupeme a nakrájíme na nudličky.

3. Máslo rozpustíme na pánvi, orestujeme na něm rozdrobený chleba, zasypeme česnekem, bylinkami a asi minutu opékáme. Přelijeme smetanou a krátce prohřejeme.

4. Porce pangasia vložíme do pekáčku, pokryjeme bylinkovou směsí a zapečeme čtvrt hodiny v troubě.



NÁŠ TIP

Přidejte pažitku, vyzkoušejte jiné směsi bylinek.

Pomazánka z bílých fazolí a lososa

Pro 4 osoby

* 1 plechovka bílých fazolí

* 1 lžíce vody

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 stroužek česneku

* 150 g uzeného lososa

* 1/2 citronu

* 1 snítka kopru

* čerstvá pažitka

* sůl

* bílý pepř

1. Fazole slijeme, propláchneme a rozmixujeme s vodou, olejem a česnekem.

2. Část uzeného lososa si odložíme na ozdobu, zbytek nasekáme najemno.

3. Lososa vmícháme do fazolové pomazánky, přilijeme šťávu z poloviny citronu, část nasekaného kopru, nakrájenou pažitku, dochutíme solí, pepřem a krátce promixujeme.

4. Hotovou pomazánku ozdobíme proužky zbylého lososa a kopru.

NÁŠ TIP

Podávejte s čerstvou bagetou nebo jako dip k zelenině. Zkuste zaměnit fazole za cizrnu.

Candát v olivové krustě

Pro 4 osoby

* 800 g candáta

* sůl

* olej

* 100 g strouhanky

* 1 malá sklenice černých oliv

* hrst čerstvé bazalky

* 70 g parmazánu

* olivový olej

1. Troubu rozehřejeme na 230 °C. Plech vyložíme pečicím papírem.

2. Z omytého a vykoštěného candáta si připravíme jednotlivé porce, které osolíme a zprudka opečeme na oleji ze všech stran.

3. V misce promícháme strouhanku, najemno nasekané slité olivy a bazalku. Porce ryby položíme na plech, posypeme ochucenou strouhankou,ozdobíme nastrouhaným parmazánem, pokropíme olivovým olejem a pět minut zapékáme.

NÁŠ TIP

Podávejte se salátem z čínského zelí, salátové okurky, který ozdobíte orestovanými mandlovými lupínky, se zálivkou z citronové šťávy prošlehanou s trochou zakysané smetany.

Pita chléb s rybím karbanátkem

Pro 4 osoby

* 500 g filé

* 1 houska

* 200 ml mléka

* 1 hrst čerstvé petržele

* 2 vejce

* sůl

* pepř

* strouhanka

* olej

* 4 pita chleby

* 1 žlutá paprika

* 2 rajčata

* 1 malá salátová okurka

1. Troubu předehřejeme na 180 °C. Plech vyložíme pečicím papírem. Filé povaříme asi 6-8 minut v lehce osolené vodě. Uvařené maso rozdrobíme a odstraníme kůstky nebo je pomeleme.

2. Nalámanou housku zalijeme horkým mlékem, necháme chvíli nasáknout a pak ji vymačkáme.

3. Maso promícháme s houskou, přidáme trochu nasekané čerstvé petrželky, vejce, osolíme a opepříme, případně přidáme lžíci strouhanky. Ze směsi vytvoříme čtyři větší karbanátky.

4. Karbanátky pečeme lehce pomazané olejem 15 až 20 minut. Hotový karbanátek vložíme do pita chleba, přidáme kousky papriky, plátky salátové okurky a nasekaná rajčata promíchaná se zbylou petrželkou.

NÁŠ TIP

Dochuťte pita chleby omáčkou ze šesti lžic majonézy smíchané se lžičkou citronové šťávy a rozdrceným stroužkem česneku. Karbanátek můžete obalit v trojobalu a usmažit.

Rybí lasagne

Pro 4 osoby

* 300 g bělomasé ryby

* sůl

* pepř

* 3 velká rajčata

* 250 g cherry rajčat

* olej

* 300 g lasagní

* 250 g sýra lučina

* 100 g sýra eidam

* 1 sklenička kaparů

* čerstvá bazalka

1. Troubu rozehřejeme na 200 °C. Rybu omyjeme a osušíme, osolíme, opepříme a nakrájíme na širší pruhy. Rajčata omyjeme, velká nakrájíme na plátky, malá jen přepůlíme. Lučinu rozdrobíme, eidam nastrouháme. Kapary slijeme a propláchneme.

2. Zapékací nádobu vymažeme olejem. Dno pokryjeme vrstvou lasagní, na ně položíme plátky rajčat, několik proužků ryby, posypeme částí rozdrobeného sýra, přidáme několik kaparů.

3. Zakryjeme další vrstvou lasagní, kterou opět pokryjeme rajčaty, rybou, sýrem a kapary.

4. Na poslední vrstvu položíme přepůlená cherry rajčátka. Nádobu zakryjeme alobalem a dáme péct.

5. Po třiceti minutách sejmeme alobal, posypeme nastrouhaným sýrem, nasekanou čerstvou bazalkou a necháme dopéct.

NÁŠ TIP

Použijte špenátové lasagne.

Lívance se pstruhem

Pro 4 osoby

* 2 pstruzi

* sůl

* 2 citrony

* 100 g plátků anglické slaniny

* 300 ml kefíru

* 2 vejce

* 200 g hladké mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 50 g másla

* 1 zakysaná smetana

* 1 stroužek česneku

* 1 lžíce majonézy

* pažitka

1. Omyté a vykuchané pstruhy omyjeme, osušíme a osolíme. Do jejich vnitřku vložíme plátky z jednoho citronu, poklademe je plátky slaniny, vložíme do pekáče, podlijeme trochou vody a pečeme ve vyhřáté troubě 15-20 minut.

2. Prošleháme kefír s vejci a přilijeme je do mísy s moukou, solí a práškem do pečiva, přidáme rozpuštěné máslo a promícháme.

3. Z těsta upečeme na pánvi na rozehřátém oleji 12 lívanců.

4. Upečenou rybu rozebereme na větší kousky. Na jednu porci vezmeme tři lívance, naplníme je kousky upečené ryby, plátky opečené slaniny a podáváme se zakysanou smetanou, smíchanou s rozdrceným česnekem a jednou lžící majonézy. Pokapeme citronovou šťávou a posypeme nasekanou pažitkou.

NÁŠ TIP

K rybě přidejte oblíbené bylinky. Můžete také do lívanců využít zbytky ryb z grilování.