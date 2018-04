Dopřejte si romantiku!

Stejně tak je to i s romantikou, zapomínáme na ni, ale kdyby tu nebyla, byl by náš život stejně studený jako celý únor. A to nesmíme dovolit. Oblékněte se tak, abyste se líbila sobě i jemu, a vyjděte si na příjemné místo, kde se budete cítit jako princezna.

Měsíc únor je pro romantický večer jako stvořený. Není sezona, proto nepotkáte davy turistů v restauraci, na procházce nebo v přeplněném hotýlku. Naopak si vzájemně zahřejete ruce při procházce, v zimě jsou krásně vidět hvězdy. Vyberte klidnou, romantickou restauraci. Jedna taková leží pouhých patnáct minut pěšky od Pražského hradu. Je obklopena malebnými rezidencemi a romantickými vilami a stojí hned vedle největšího pražského parku Stromovka a sama má také krásnou zahradu. Je to tedy skvělé místo pro líbánky nebo únik z pracovního stresu.





Tým Faiyo označil pro své čtenářky toto místo pěti hvězdičkami za romantiku a vyjednal pro své čtenářky 10% slevu ve Ville Schwaiger Hotel & Restaurant. Zároveň příští pátek 20. února v jedenáct hodin dopoledne vylosuje někoho z těch, kdo se zdarma zaregistrují od 12. 2. (10:00) do 20. 2. (10:00) do časopisu www.faiyo.cz, a ten získá poukaz na večeři, dárek a saunu s bazénkem pro dvě osoby ve Ville Schwaiger Hotel & Restaurant ZDARMA. Poukaz je planý do konce února.

Večerní nabídka Villy Schwaiger se skládá z tříchodového menu v luxusní restauraci, kde na vás bude čekat kytice růží a malá valentýnská pozornost tohoto podniku. Romantická večeře je složena z menu: prstýnky ze sépie s tygřími krevetami na zeleninovém lůžku a s vinnou omáčkou, valentýnská polévka. První hlavní chod tvoří duet z filátka lososa a pstruha se zapečeným zeleninovým melanine a vařené baby brambory s máslem. Druhý hlavní chod tvoří plněná vepřová panenka se sušenými rajčaty a švestkami, bramborové pyré a grilovaná cuketa zakápnutá portskou omáčkou. Jako dezert dostanete grilované ananasové prstýnky s vanilkovou zmrzlinou. Nabídka také zahrnuje již zmíněnou hodinovou návštěvu sauny s bazénkem v relaxačním prostoru vily.

Tým časopisu Faiyo vám přeje dobrou chuť a krásný večer!