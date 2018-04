Dopřejte si porod na míru

Vše o těhotenství a porodu Čtěte již zítra, ve čtvrtek 26. dubna o tom, co všechno vás nyní v těhotenství čeká

Nejpozději během prvního těhotenství jsou budoucí maminky bombardovány zkušenostmi širokého okolí, a to s oblibou těmi hrůzostrašnými.

Pište a čťěte: Jak jste rodily vy. VAŠE PŘÍBĚHY ZDE

"Celé těhotenství mě jak máma, tak tchyně deprimovaly tím, jak strašné porody jsou. Obě se předháněly v tom, která z nich rodila déle a hůř, na koho byli doktoři a sestry nesnesitelnější. Tehdy mi přišlo, že porod je trest za to, že jsem žena," říká dnes 34letá Marie Turková z Prahy.

Když otěhotněla, začala se pídit po různých knížkách a narazila na možnost přirozeného porodu. "Najednou jsem se dočetla, že porod nemusí být jenom děs a hrůza, ale taky příjemný zážitek. Nakonec jsem třikrát rodila a mám tři fakt hezké vzpomínky," říká dnes.

Pro generaci dnešních babiček byl porod prostě často očistcem. Společné hekárny, velké porodní sály, kde rodilo několik žen najednou, povýšený personál, kontakt s miminkem jen ve stanovenou dobu na kojení a opilí otcové pod okny porodnice, protože nahoru nesměli.

"Před třiceti lety existoval jenom svět lékařů a porodních asistentek. Rodičky do něho vstupovaly jako herci," říká gynekolog a porodník Vít Unzeitig.

Jenže za posledních patnáct let se s námi odehrála obrovská změna. Hesla jako svoboda, respekt, volba nebo přání se vplížila i do porodnictví. Najednou se maminky začaly dožadovat toho, aby mohly být se svým dítětem neustále. Aby s nimi u porodu mohl být partner. Aby nemusely automaticky podstupovat zákroky jako holení či klystýr. Případně aby nemusely rodit přivázané na porodnickém lehátku, tzv. koze, ale třeba vkleče nebo do vody.

Samozřejmě, že zvlášť na začátku 90. let vznikalo mezi cílevědomými rodičkami a zdravotníky celkem velké pnutí. Dodnes některá přání, hlavně porody doma, fungují na většinu odborníků jako červený hadr na býka. Nicméně během času se přece jenom většina hran obrousila a řada nemocnic, a to i těch superspecializovaných, se snaží maminkám, které mají normální těhotenství, nabízet některé z vymožeností nové doby.

Takřka normou už se stala možnost otce být u porodu, hekárny jsou zapomenuty a ženy se mohou při rozjezdu porodu volně pohybovat. Nicméně ty, které si vysnily normální porod bez zásahu lékaře, mají pořád ještě vcelku omezenou nabídku. ¨

"Současné porodnictví je střetem dvou světů. Světa rodičky s jejími představami a požadavky na průběh porodu a světa zdravotníků s jejich reálnými možnostmi a zodpovědností nejen za stav narozeného dítěte. Výsledkem střetu musí být kompromis obou stran - ten je pak třeba respektovat a důsledně dodržovat. Jakékoliv nečekané vychýlení od původní dohody je zdrojem nežádoucího konfliktu a nespokojenosti," říká Vít Unzeitig.

"Podle mě je porod jen dvojí - normální a komplikovaný. Všechny ostatní přívlastky jsou scestné. Pokud je normální, tedy nenastanou-li komplikace, nemělo by se do průběhu porodu nijak zasahovat," říká porodní asistentka Ivana Königsmarková.

Takže pokud má dnes žena bezproblémové těhotenství a je zdravá, má hned několik možností, kde a jak porodit. Každé ženě vyhovuje něco jiného, pro některou je snem porod do vody, jiná nedá dopustit na epidurální analgezii. Rozhodně je zapotřebí ujasnit si, co od porodu čekáte, jak si ho představujete a jestli jste ochotná a schopná nést případná rizika.

1. Nemocniční klasika

Nejvíc žen pořád rodí v porodnici, pokud možno té nejbližší. Je to varianta nejjednodušší. V porodnici máte jistotu, že u porodu bude doktor i porodní asistentka, že dítě hned po narození prohlédne pediatr, že mají v případě komplikací tu nejmodernější techniku za zády. Zároveň je potřeba se připravit na to, že část běžných porodnic oplývá i mnoha klasickými nemocničními nešvary, jako jsou rutinní zákroky typu holení, klystýr nebo nástřih hráze, dirigentský přístup personálu, zbytečné používání různých podpůrných medikamentů.

Nicméně klasiku by určitě měly volit ženy, u kterých se očekávají komplikace, ženy, které jsou hodně vyděšené a potřebují vedle sebe cítit autoritu v bílém plášti, a i ty, které se třeba bojí bolesti a rozhodnou se pro epidurální analgezii.

+ PLUSY: Jistota, že v případě jakéhokoliv problému mohou lékaři zasáhnout prakticky ihned, a to za použití té nejmodernější techniky

- MINUSY: Zdravotníci někdy nerespektují normální průběh porodu a zbytečně do něj zasahují

2. Zlatá střední cesta

Pro ty, které chtějí rodit pokud možno bez jakýchkoliv zásahů a je pro ně důležitá intimnější atmosféra, fungují v západní Evropě porodní domy.

U nás zatím nejsou a jejich roli suplují některé, často menší, porodnice. V těchto zařízeních jsou zdravotníci zvyklí pracovat s porodními plány, tedy dopředu sepsanými představami budoucích matek. Tyto maminky počítají s tím, že instinktivně poznají, jak si ulevit od bolesti, do jaké polohy se uložit a kdy zatlačit.

Kvůli porodnici, která je ochotná podobná přání respektovat, jsou rodičky ochotné cestovat třeba přes půl republiky. Většina těchto zařízení se taky snaží, aby alespoň jedna z porodních místností vypadala jako normální pokoj, tedy aby maminky měly pocit opravdové intimity.

+ PLUSY: Spojují v sobě jistotu lékařské péče, intimitu prostředí a důraz na respekt k rodičce

- MINUSY: Je jich celkem málo, proto je občas obtížné zorganizovat si porod právě tam. Část z nich postrádá dětskou JIP

3. Porody doma

V porodnictví snad dnes není citlivější téma než právě porody doma. U nás patří k velmi nestandardním metodám. Ve světě je to celkem běžná věc - v takovém Holandsku se narodí doma každé třetí dítě. Jejich zastánci tvrdí, že pokud je maminka zdravá a těhotenství normální, není domácí porod nebezpečný. Pro většinu lékařů jsou porody doma zbytečným hazardem se zdravím matky i dítěte, protože není zajištěná péče v případě závažných komplikací.

Pokud už se pro porod doma rozhodnete, čeká vás hodně práce. Musíte toho opravdu hodně nastudovat, být vnitřně přesvědčená a sehnat si porodní asistentku. Taky musíte dopředu zvážit veškerá rizika, která hrozí, a odpovědět si na otázku, zda byste případný "průšvih" unesla. Navíc si budete muset vše, co s porodem souvisí, zařídit sama.

+ PLUSY: Domácí prostředí, atmosféra a klid. Sama si volíte tempo i polohu. Po porodu stále zůstáváte ve svém prostředí spolu s miminkem

- MINUSY: V případě komplikací je nutný převoz do nemocnice a jakékoli časové prodlení může mít vážné následky