Dopřejte si jarní detox!

Tělo nemůže mít období předjaří právě v lásce. Zima, jakkoliv mírná, pro ně totiž často znamená období sytých dobrot, večírků, krapet víc alkoholu a záměny pohybu za přesun od lednice k televizi. Tělo to poctivě snáší skoro celou zimu a do toho na vedlejšák bojuje s chřipkami, virózami a rýmou. Ale déle už to možná nezvládne, potřebuje pomoc.



Vyčistit

Abychom z našeho těla dostali ven všechno, co tam nepatří - tedy nánosy toxinů, je potřeba ho vyčistit. „Podle mě je nejlepší sestavit si krátký očistný program,“ tvrdí odborník na výživu z pražského Ikemu Pavel Suchánek. Naši předci prostě dobře věděli, proč si před Velikonoce zařadit postní období. „Jaro je dobré začít jednodenním půstem, tedy pitím pouze zředěných ovocných a zeleninových šťáv. Samotná očistná kúra by se měla držet nejméně týden, ale samozřejmě platí: čím déle, tím lépe,“ dodává.

Půst je prostě pro tělo něco jako jarní úklid pro váš byt. Zdaleka ne všichni preferují pouze půst jednodenní - může být buď krátkodobý (1-3 dny), nebo dlouhodobý (1-6 týdnů). Tady ale platí, že pokud chcete hladovět déle než tři dny, vyhledejte nějakého lékaře. S ním svůj záměr proberte a hladovějte pod jeho dohledem. Jestli se úplného, byť jednodenního půstu bojíte, zařaďte si alespoň odlehčený den - tedy jezte pouze ovoce, zeleninu, případně celozrnné potraviny - ty ve střevech fungují jako,smetáčky‘.

Půst je ideální startér pro ty, kteří se chtějí zbavit svých přebytečných kil. Naopak úplný půst se rozhodně nedoporučuje těhotným, lidem s nemocným žaludkem, lidem s nízkým nebo kolísavým krevním tlakem a diabetikům. A pozor, když v,očistný program‘ skončí, začněte jíst opatrně, nepřejídejte se. Žaludek by to nemusel zvládnout.

Vypláchnout

Ať už se pro půst rozhodnete nebo ne, určitě si nastavte program pít, pít a pít. Tekutiny jsou totiž důležitou, nezastupitelnou součástí očisty těla. Pijte klidně obyčejnou vodu, ředěné džusy, zelené a bylinkové čaje (káva, černý čaj, limonády a alkohol se do toho nejen nepočítají, ještě jimi sbíráte trestné body), a to tak dva až tři litry za den. Ostatně když si tělo představíte jako stroj, je jeho propláchnutí za účelem vyčištění zanesených koutů logické.

A když sáhnete po osvědčených jarních bylinkách, můžete získat i něco navíc. Ideální je, když se pro ně vypravíte na nějaké zaručeně čisté místo, tím si můžete odškrtnout i kolonku pohyb. Některé si zase můžete vypěstovat za oknem a přitáhnout tak jaro i do domu. Ale i když si je prostě koupíte, už vůně konve plné čaje začne rozpouštět minimálně špatnou náladu.

Máta peprná uvolňuje stres, uklidňuje žaludek i organizmus a čistí krev. Bazalka podporuje trávení a krevní oběh, snižuje horečku, účinkuje proti bakteriálním a střevním infekcím a obsahuje vitamin C a A. Kopřiva je jeden z nejúčinnějších čističů krve, sedmikráska působí močopudně, lehce podporuje pocení, také čistí krev a stimuluje funkci žlučníku a jater. A pampeliška je silně močopudná, aktivuje činnost ledvin a jater a navíc obsahuje vitaminy C, A, B, betakaroten, křemík, draslík a vápník.

Jestli si bylinky chcete vážně užít, klidně je kromě čajů použijte i jinak - zjednodušeně nacpěte je, kam se dá (nádivky polévky, saláty, pomazánky, karbanátky). Netradiční tip? Chleba s máslem a sedmikráskami - je to dobré, je to zdravé a je to krásné...

Rozpustit

Lymfatický systém je vlastně kanalizací těla. Celé tělo je protkáno složitým potrubím lymfatických cév, které odvádějí odpadní látky do,odpadních jímek‘ (játra a ledviny). Zatímco krev má svou pumpu - srdce, lymfa pumpu nemá, je víceméně poháněna svalstvem. Takže pokud je tělo hodně zaneseno a k tomu se málo hýbe, lymfa stojí a škodliviny se hromadí. To je důvodem různých otoků a i nechvalně známé celulitidy.



Chcete-li tělo vyčistit, musíte rozpohybovat lymfu. „Manuální lymfodrenáž znamená, že masérka jemnými krouživými pohyby, takovým silnějším hlazením, jakoby rozmělní usazeniny a rozpohybuje lymfu. Tento zákrok nikdy nesmí bolet,“ říká Monika Kosová z relaxačního centra Infinit. „Pokud ale lymfomasáž podstoupíte pouze jednorázově, není to k ničemu, dokonce by to mohlo ublížit. Všechny ty škodliviny by se totiž pouze přesunuly jinam. Je proto zapotřebí podstoupit celou kúru, aby to mělo žádaný účinek,“ dodává.

Tím, že tělo čistí, pomáhá i v řadě zdravotních problémů - nejen u celulitidy, ale i při migrénách, problémech s pletí, křečových žilách. Doporučuje se na masáže chodit spíš k večeru, člověk se totiž po nich cítí trochu unaveně a omámeně. Taky je nutné hodně pít, abyste se všech těch toxinů zbavili definitivně. Můžete si vybrat různé druhy lymfodrenáží, ale odborníci doporučují zvlášť masáž celého těla nebo aspoň jeho dolní části.



„Při celkové je optimální vměstnat do deseti dnů tři dvouhodinová sezení, pro dolní polovinu pak během deseti dnů pět masáží trvajících 1,5 hodiny,“ vysvětluje Kosová. Podstoupení lymfodrenáže s sebou nese i příjemný bonus - zmenšuje se objem některých částí těla, a to zvlášť těch problematických (stehna, břicho, pas). Lymfomasáže samozřejmě mají v různých centrech různé ceny, např. pražský Infinit nabízí šestihodinovou kúru pro celé tělo za 4200 Kč.