Dopřejte si čokoládu pětkrát jinak. Je zdravá

Čokoládová pěna se šlehačkou

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

250 g hořké čokolády 300 g 40% šlehačky 80 ml pomerančového likéru 400 g mascarpone trocha ušlehané šlehačky na ozdobu čokoládové ozdoby



1. Rozlámeme čokoládu a rozpustíme ji ve vodní lázni s 40% šlehačkou. Vmícháme likér a mascarpone, rozdělíme do vyšších dezertních sklenek a aspoň hodinu chladíme v lednici.



2. Podáváme ozdobené šlehačkou a koupenými čokoládovými ozdobami.

Nebo můžeme z čokoládové polevy, jež se prodává v sáčcích, kterým se jen ustřihne růžek, vytvořit na voskovaném papíře různá písmenka a po vychladnutí jimi ozdobit jednotlivé pohárky podle toho, komu jsou určeny.

Pěna s třešněmi a medem

PRO 12 OSOB



Potřebujete:

600 g hořké čokolády 500 g šlehačky 5 cl likéru Amaretto na ozdobu: kakaový prášek



1. lahev kompotovaných třešní med 1. Nastrouháme půlku čokolády, druhou půlku rozlámeme a rozpustíme ve vodní lázni. Ušleháme šlehačku, přidáme likér a vmícháme rozpuštěnou i nastrouhanou čokoládu.



2. Nalijeme do formy vyložené fólií, uhladíme povrch a uložíme na 4 hodiny do lednice. Před podáváním posypeme kakaem a nakrájíme na plátky. Podáváme na talířku spolu s třešničkami a lžící medu na každou porci.



Třešňový kompot můžete nahradit čerstvými nebo koktejlovými třešněmi.

Místo likéru Amaretto použijte pro změnu třeba griotku.

Dort ,zebra‘ s trubičkami

PRO 4 OSOBY



Potřebujete:

40 g slunečnicových semínek 200 g celozrnných sušenek 75 g rozpuštěného másla 150 g bílé a 150 g hořké čokolády 300 ml šlehačky 4 vejce 8 lžic cukru 4 cl likéru Grand Marnier sušenkové trubičky



1. Orestujeme a nasekáme slunečnicová semínka.

Rozdrtíme sušenky, smícháme se semínky a zalijeme rozpuštěným máslem. Směs natlačíme na dno kulaté formy s odnímatelným okrajem.



2. Připravíme pěnu z bílé a tmavé čokolády podle návodu rozepsaného dole, a to tak, že na každou použijeme 150 ml šlehačky, 2 vejce, 4 lžíce cukru a 2 cl likéru.



Potom střídavě nanášíme kakaovou a vanilkovou pěnu do dortové formy na základ.

Hotové na 3 hodiny zchladíme. 3. Před podáváním posypeme kakaem a ozdobíme cukrářskými trubičkami.

Sorbet s mandarinkou a kakaem

PRO 6 OSOB

Potřebujete:

150 g čokolády na vaření 300 g moučkového cukru 4 mandarinky 95 g kakaa



1. Oloupeme kůru z mandarinky a jemně rozsekáme. Pak vylisujeme šťávu. Přelijeme ji do odměrky a doplníme vodou, abychom získali 60 cl tekutiny. Přelijeme šťávu z mandarinek do kastrolku a přidáme cukr. Dáme na mírný plamen a ohřejeme, aniž se hmota uvede do varu. Rozlámeme čokoládu na kousky.



2. Když je ovocná šťáva teplá, za neustálého míchání přidáme kakao a přivedeme k varu. Stáhneme plamen na minimum, přidáme kousky čokolády a necháme rozpustit za stálého pravidelného míchání, dokud se nevytvoří hladká jednolitá směs.



3. Přelijeme směs do misky a uložíme na 2 hodiny do chladna. Potom ji necháme zmrznout v zásobnících na led, rozdrtíme paličkou a rozmixujeme. Hotový sorbet podáváme v pohárcích ozdobený kůrou z mandarinky.

Čokoládová věž s citronovou kůrou



PRO 6 OSOB



Potřebujete:

Na lístky z čokolády: 400 g čokolády Na čokoládovou pěnu: 200 g čokolády 6 vajec 15 cl smetany 1 citron 80 g moučkového cukru špetka soli citronová kůra na ozdobení



1. Připravíme čokoládové lístky: Nařežeme z pečicího papíru 18 čtverců o velikosti 10x 10 cm. Necháme rozpustit čokoládu ve vodní lázni. Namažeme každý papírový čtverec velmi jemnou vrstvou čokolády. Necháme ztvrdnout a pak opatrně odstraníme papír. Uložíme plátky čokolády do chladu.



2. Připravíme pěnu: Rozlámeme čokoládu na kousky a za občasného míchání ji necháme rozpustit ve vodní lázni. Oddělíme žloutky od bílků. Bílky uložíme v chladnu.



3. Když se čokoláda rozpustí a je hladká, přelijeme ji do větší salátové mísy. Přidáme žloutky a ušleháme řidší krém. Pak ho poprášíme moučkovým cukrem, když začne stoupat. Potom do krému velmi opatrně vmícháme ušlehanou smetanu.



4. Potom ušleháme bílky se špetkou soli na tuhý sníh, který opatrně přidáme do připravené čokoládové směsi.



5. Dezert připravíme tak, že na čokoládový čtverec naneseme lžící kopeček krému, na něj dáme další čtverec, pak znova krém a završíme posledním čtvercem. Nakonec ozdobíme proužky citronové kůry.

JAK PŘIPRAVÍTE JEDNODUCHOU ČOKOLÁDOVOU PĚNU

1. Rozlámejte 150 g čokolády na malé kousky a roztavte ji ve vodní lázni.



2. Ušlehejte 2 žloutky se dvěma lžícemi cukru ve vodní lázni, dokud nezhoustne a nezkrémovatí. Přijdejte 2 cl likéru Grand Marnier.



3. Ušlehejte 2 bílky dotuha a vmíchejte 2 lžíce cukru. Ušlehejte 200 g šlehačky.



4. Postupně do ušlehaných žloutků vmíchejte rozpuštěnou čokoládu.



5. Opatrně do směsi vmíchejte šlehačku a pěnu z bílků. Vychlaďte a podávejte.

ČOKOLÁDA JE LÉK PRO TĚLO I DUŠI



SNIŽUJE TLAK

Díky obsahu látek zvaných fl avonoidy napomáhá čokoláda, zejména hořká a s vysokým podílem kakaa, ke snižování krevního tlaku a chrání před civilizačními chorobami podobně jako červené víno nebo ovoce.



HORMONY ŠTĚSTÍ

Kakao spolu s cukry a tuky asistuje při tvorbě hormonů serotoninu a endorfinu v mozku, u žen pomáhá zmírňovat premenstruační obtíže.



SLADKÝ HŘÍCH

Čokoláda také působí jako afrodiziakum. Aztékové pili horký čokoládový nápoj pro zlepšení své potence, ve středověku byla dokonce zakázána jako hříšný nápoj.