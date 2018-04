Doplňky stravy mají smysl, ale zdaleka ne všechny

ČTĚTE TAKÉ:

Podle něho některé doplňky dokonce kopírují svým složením léky, u kterých už byl účinek prokázán.

Příkladem mohou být třeba některé kloubní výživy. Podobné je to i s probiotiky - jejich užívání doporučuje stále více lékařů, protože se ukazuje zásadní vliv probiotik na posilování imunity.

Nečekejte zázraky

Jaké potravinové doplňky jdou letos nejvíce na dračku? Lékárníci se shodují, že hitem jsou přípravky na potíže s prostatou, naopak trvalkou zůstávají různé vitaminy.

"Ty už se neberou jen na nachlazení a podobně, ale také třeba proto, že některé z nich mají zpomalovat stárnutí," vysvětlil Jan Horáček.

Řeč je konkrétně o vitaminu E, lidé se zajímají i o další možnosti, pomocí nichž lze zpomalit stárnutí.

Hodně na odbyt jdou také kloubní výživy, byť už nejsou takovým trhákem jako v minulých letech. Nově se poměrně hodně prodává také takzvaná nutrikosmetika, což jsou pilulky, které mají vnitřně pomáhat udržovat třeba mladistvý vzhled pleti.

A v tomto ročním období se více kupují také přípravky na posílení imunity, ať už jde o betaglukany, echinaceu nebo třeba probiotika.

Kdo kupuje pilulky

Zákazníci lékáren se dají podle zkušeností lékárníků rozdělit na tři skupiny: první přicházejí pro jeden konkrétní přípravek a už o něm nechtějí diskutovat, další se zeptají, zda je to takový zázrak, jak slyšeli.

Třetí skupinou jsou lidé, kteří přicházejí s problémy a chtějí poradit, co by jim mohlo pomoci. "Bohužel zejména nových přípravků je někdy tolik, že ani lékárník nemusí honem vědět, nakolik jsou účinné," připouští Horáček.

Pak nezbude než třeba srovnávat jejich složení s těmi již dříve dostupnými, případně dát na doporučení jiných lidí.

Vždy je třeba hlídat, aby člověk neužíval něco, co se nesnese s jeho léky. Na druhou stranu, lidé někdy o podrobné informace příliš nestojí. "Zásadně třeba nerozlišují mezi léky a potravinovými doplňky, přitom každé z nich musí splňovat jiné podmínky," upozorňuje Horáček.

Pilulky samy zdraví nevrátí

Kateřina rok co rok v zimě zápasila s nachlazením, rýma stíhala rýmu, ani pravá chřipka se jí většinou nevyhnula. Zkoušela tělu pomoci, polykala vitaminy, jedla echinaceu, ale většinou to nezabralo.

"Až jsem se loni objednala k imunoložce, která mi poradila dvě věci: dostatek odpočinku a doplnit stravu probiotiky. Nevím, zda to bylo tím, ale loňskou zimu už jsem byla nemocná výrazně méně," říká mladá žena.

Právě probiotika patří k přípravkům, o které se lidi v lékárnách zajímají čím dál více a většinou přímo na doporučení lékařů.

K zastáncům této terapie patří například pražská imunoložka a alergoložka Sausen Sládková. Podle ní si lidé často neuvědomují, že sliznice střeva je významnou a velkou součástí imunitního systému, a pokud ji nemají v pořádku, mohou být často nemocní i kvůli tomu.

Chraňte si klouby

Kloubní výživa se hodně prodává již několik let a lékaři ji rozhodně nezavrhují. "Má to smysl, většinou obsahuje chondroitin a a glukosamin sulfát. První zadržuje vodu a druhý působí protizánětlivě a navzájem se doplňují," vysvětluje pražský ortoped Pavel Sehnalík.

Jejich terapeutické užívání podle něj má smysl, ale zejména tehdy, pokud ho člověk doplní přiměřeným pohybem. Například jízdou na rotopedu nebo plaváním. "Doplňky rozhodně nejsou samospasitelné," upozorňuje.

Naproti tomu přípravky na prostatu urologové příliš nevychvalují, podle nich by se muži s těmito problémy měli raději nechat odborně vyšetřit u lékaře a podstoupit odbornou léčbu.

Vysoké dávkování

Mnoho lidí, kteří někdy užívali některý z potravinových doplňků, zaujalo poměrně vysoké dávkování, které někdy zahrnuje až dvě či tři kapsle nebo pilulky najednou. Příčina? Mimo jiné fakt, že často jde o docela velké molekuly, které tělo neumí tak dobře vstřebat a využít.

"Nicméně se někdy domnívám, že je to dávkování zbytečně vysoké. Tělu sice většinou neublíží, protože ho vyloučí, ale klidně by se dalo snížit," soudí ortoped Sehnalík.

Ještě více to platí o těch vyrobených synteticky - zatímco přírodní látky dokáže tělo využít až na 60 procent, syntetické někdy jen ze zhruba deseti procent.

Je třeba vzít v úvahu také to, že i když některé přípravky obsahují stejné účinné látky jako léky, většinou jich je tam mnohem méně.

Potravní doplňky mají podle lékařů největší smysl tehdy, když se jimi doplňuje to, co je tělu vlastní, ale chybí mu kvůli vyčerpání nebo vyššímu věku.