Doplňky stravy k hubnutí nepomohou, varují vědci

"Ušetřete si peníze, je to to jediné, co můžete ztratit," zdůraznila Judith Sternová, profesorka výživy a interního lékařství na Davisově univerzitě v Kalifornii.

Dvě studie, které byly na kongresu představeny, ukázaly neúčinnost potravinových doplňků. "Jsou potravinové doplňky slibující snížení váhy působením různých mechanismů. Trh je obrovský, ale na rozdíl od předepisovaných léků nebyla jejich účinnost prokázána," vysvětlil Thomas Ellrott, ředitel Institutu pro výživu a psychologii na Lékařské univerzitě v německém Göttingenu.

Jeho výzkum ukázal, že z devíti zkoumaných potravinových doplňků, které nabízely devět různých způsobů, jak shodit nadbytečné kilogramy, nebyl ani jediný účinnější než placebo.

Nicméně trh s potravinovými doplňky je velmi lukrativní. "Ročně se prodá dietetických produktů za 13 miliard eur (260 miliard Kč)," zdůrazňuje Igho Onakpoya z Exeterské univerzity ve Velké Británii. "Lidé si myslí, že tyto doplňky jsou rychlým prostředkem ke zhubnutí a jsou ochotni za ně dát celé jmění, ale vystavují se nebezpečí, že budou zklamáni a deprimováni," dodává.

Léky na předpis? Vyvolávají deprese

Pro skutečnou účinnost je lépe využít léky na předpis. Ty však zase mohou mít různé vedlejší účinky.

Molekula, která brání tomu, aby měl člověk hlad tím, že blokuje kanabinoidní receptory CB1, byla schválena všemi kontrolními úřady. Musela však být stažena z trhu, protože její dlouhodobé užívání ukázalo, že může vyvolávat deprese.

Další léky, které jsou na lékařský předpis, mají prokázané a uznávané účinky, avšak pacient zhubne za rok nejvýše o osm či devět kilogramů. Ani tyto léky však nejsou z psychologického hlediska bez rizika pro zdraví.

"Pacienti bývají často zklamáni," uvádí Luc van Gaal z Antverpské univerzity v Belgii. "Není-li pacient spokojen s rychlostí váhového úbytku, znásobuje dávky, a to může mít vážné důsledky pro jeho zdraví," uvedl vědec a zároveň upozornil na to, že tyto léky lze získat i nelegálně bez předpisu.