Doplňkům teď vládnou „miminka“

Lenka Poláčková (27)

LENNIE

Možná nevíte, že módní redaktorka Ona Dnes Lenka Poláčková je také šikovná oděvní návrhářka, jejíž modely si můžete koupit ve stylových obchůdcích pod značkou Lennie.

Kromě oděvní tvorby se však Lenka také věnuje navrhování a výrobě půvabných a originálních broží s názvem My Babies, jejichž námětem jsou – jak jinak? – miminka.

Bez jakého šperku se letos na podzim a v zimě česká žena určitě neobejde?

Rozhodně by si měla pořídit barevnější šátek nebo šálu a na kabát či bundičku si připnout brož. Tou si ostatně může ozdobit i starší oblíbený kousek a nemusí hned kupovat nový kabát.

Čím se vyznačuje vaše nová kolekce?

Snažím se, aby moje ‚miminka‘ byla barevná a veselá. Hodně teď používám stříbrnou nebo zlatou. Trendy nejsou nijak zvlášť důležité, ale díky mé práci módní redaktorky mě stejně ovlivňují.

Jakým materiálům, barvám a formám zpracování dáváte přednost?

Zimní kolekce se spíše orientuje na výrazné a kontrastní barvy. Použila jsem hodně fialové, sytě růžové, žluté a pro doplnění šedou. Hlavním materiálem je plsť. Doplňuji ji různými stuhami, hadovkami a zdobím kvalitními broušenými kamínky Swarovski či Preciosa, které se nádherně třpytí. Všechna ‚miminka‘ jsou výsledkem výhradně ruční práce.

Kde nejčastěji hledáte inspiraci pro svou tvorbu?

V podstatě kdekoliv. Kabátek nebo peřinka miminek se dá skvěle obměňovat, a tak může být každé ‚baby‘ jiné. Vyrábím bělochy, černoušky i Asiaty. Často inspirace chodí i se zakázkou. Národní vlajky, plakáty k festivalům, jako byl poslední Fresh Film Fest, nebo tematické akce, svatby nebo zkrátka podle přání zákazníka. Každý kus je originál.

Zasáhla podle vás ekonomická krize i svět krásných věcí? Kupujeme šperky víc, méně nebo pořád stejně?

Doplňky se vždycky kupují lépe než oblečení. Nikdy nemáte problém s velikostí, a přitom díky nim můžete změnit celý styl oblečení. Je to také perfektní dárek. Možná právě díky krizi by se měly menší věci prodávat lépe, ale myslím si, že u nás je to spíše naopak. Češi pokládají doplňky za něco nadbytečného a spíše si koupí nové tričko. Přitom právě na doplňcích je postavená móda posledních let.