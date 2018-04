Dopis si přečtu v taxíku, vzkázala naší čtenářce Kylie Minogue

V lednu jsme vyzvali čtenářky OnaDnes.cz, aby posílaly své příběhy, jak bojovaly s rakovinou prsu. Do redakce přišlo na tři desítky příběhů žen, které si prošly peklem, mezi nimi i dopis Alexandry z Českých Budějovic. Popisovala nejen průběh léčby, ale i to, jak jí nakonec nemoc přinesla nadhled a upevnila manželství.

"Předtím jsem už měla trochu pocit, jaká jsem stará. Najednou jsem to začala vidět jinak a tehdejších 43 let mi přišlo strašně málo na to, aby to bylo VŠECHNO. Přes počáteční hrůzu, že to nepřežiju, a pokud ano, že už nikdy nebudu jako předtím, jsem to nakonec zvládla." (příběh si přečtěte zde)

Jen jedné ze statečných žen jsme mohli za její příběh splnit slíbené: koncert Kylie Minogue v pražské O2 areně. "Vrátila jsem se zrovna z kontroly u lékaře. Všechno je v pořádku, řekl mi. A doma jsem si přečetla mail, že jste mě vybrali," usmívala se sympatická Saša Gábrišová. Do Prahy přijela s manželem, který ji ostatně na výzvu OnaDnes.cz upozornil. Australskou zpěvačku si užili se vším všudy v pohodlí skyboxu. "Naučila jsem se neohlížet se. Užívám si teď života, hodně cestujeme, myslím, že se mi daří být víc nad věcí. Díky vám mám skvělý zážitek a jsem nadšená," pochvalovala si.

Na koncertě Kylie Minogue jsme si se čtenářkou připili na zdraví. (Zleva: mluvčí O2 areny Jan Tuna, Alexandra Gábrišová, herečka Mahulena Bočanová a vedoucí OnaDnes.cz Pavla Matějů)

Na koncertě se měla původně setkat i se zpěvačkou Annou K., která se však na poslední chvíli omluvila. Přesto se ještě podařilo zorganizovat příjemné setkání s herečkou a moderátorkou Mahulenou Bočanovou, ambasadorkou Avon pochodu proti rakovině prsu, která jí za Avon věnovala tašku plnou kosmetiky. Také Mahulenin život zasáhla zhoubná nemoc. Její maminka kvůli ní zemřela, proto je pro ni téma osvěty a prevence aktuální. "To je snad osud," smála se Saša, když se dozvěděla o změně známé tváře, která spolu s ní uvidí koncert. "Mahulena je jediná celebrita, kterou jsem v životě potkala!"

Těsně po dvou operacích, osmi sériích chemoterapií a 25 ozářeních se šla totiž Saša ze zvědavosti podívat na casting soutěže Pretty Woman a právě Mahulena Bočanová tam tehdy byla za glosátorku večera. "Byla moc milá a bezprostřední a ještě hezčí než v televizi," vzpomínala čtenářka. "A kdy se setkáme příště?" loučily se pak pozdě v noci po koncertu.

Saša Gábrišová je zdravá a umí jít svému štěstí také naproti. Ne všechno je jen osud. "Ten přeje připraveným," usmívala se, když líčila, že má s sebou v obálce svůj příběh přeložený do angličtiny. "Říkala jsem si, co kdyby byla přece jen šance ho Kylie Minogue předat." Její slova slyšel i mluvčí O2 areny Jan Tuna a slíbil, že dopis zpěvačce v zákulisí předá. Po koncertě Saše vítězoslavně oznámil: "Slíbila, že si ho přečte v taxíku!"