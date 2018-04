Donatella Versace je královna nepodařených plastik, ale i smyslné módy

Na albu Artpop, vydaném vloni v listopadu, Lady Gaga zpívá: "Jsem tak úžasná, prověř si to, jsem blondýna, jsem vyzáblá, jsem bohatá a jsem tak trochu děvka… Co chceš nosit tuhle sezonu? Donatellu!!!"



Obě jsou platinové blondýny, obě dost výstřední, navzdory Donatelliným velmi nepovedeným plastikám vypadají na společných fotografiích jako sestry.

Momentálně k těm snímkům mají velký důvod, Lady Gaga se stala letošní tváří módního domu Versace a italská návrhářka tak dál drží trend využívat k propagaci značky celebrity. Pokud by si opravdu mohla vybrat, zřejmě by sáhla i do nejvyšších sfér. Za skutečnou módní ikonu totiž považuje královnu Alžbětu II. "Oblékla bych ji do černého," tvrdí. "Ona je prostě rock and roll, a to si nedělám legraci."

Donatella Versace Narodila se 2. května 1955 v jihoitalské Kalábrii.

S exmanželem Paulem Beckem má dceru Allegru a syna Daniela.



Rodina Versace vždy držela pohromadě. K firmě, kterou založil Gianni, se připoji i bratr Santo. Právě on o temperamentu své sestry řekl, že je 'nukleární'.



Poněkud bizarní Donatella je občas terčem parodií, ale její návrhářský příběh se stal i tématem filmu House of Versace. Hodiny v maskérně a proměnu v plastikami poznamenanou návrhářku si užila herečka Gina Gershonová.



Bratrova múza i kritička

Narodila se devět let po svém bratru Giannim, ale to jim nebránilo, aby vytvořili velké spojenectví. "Měli jsme stejnou povahu," tvrdí Donatella. Pro ni Gianni ušil první šatičky, on ji přiměl, aby se jako desetiletá obarvila na blond, byla první, kdo oblékl šaty podepsané Versace. Bral ji vážně, nazýval ji svojí múzou, věřil jejímu úsudku a přitáhl ji k tvorbě módy, ačkoli původně studovala literaturu a jazyky.

Jediný stín na jejich souznění vrhlo Donatellino rozhodnutí provdat se za modela a bratrova přítele Paula Becka, ale i tahle roztržka se brzy urovnala. Když Gianni v roce 1976 zakládal svou firmu, připojila se k němu s bratrem Santem i sestra.

Leckoho tehdy překvapilo, jak podivné logo si Gianni Versace zvolil: hlavu Medúzy, mytologické příšery, pod jejímž pohledem se každý promění v kámen. "Vybral si ji, protože kdo se do Medúzy zamiluje, nemůže od ní utéct," vyprávěla později Donatella. A tak to mělo být i se značkou Versace.

V roce 1980 vzala do rukou její reklamní kampaň a mimo jiné ji velmi přesně zacílila na VIP klientelu, která odpovídala stylu Versace: módě výbušné, smyslné, luxusní i elegantní. Byla zodpovědná za image značky a zejména při přehlídkách osvědčovala svůj cit pro efekt i schopnost pracovat s topmodelkami.

Donatella s bratrem Giannim

Během let si tak ve firmě vybudovala jasnou pozici. Nejen oficiálně jako viceprezidentka, ale vytvářela už vlastní kolekce pro děti i kolekce doplňků a hlavně s bratrem probírala jeho návrhy.

"Kontroluje mě ve všech směrech," vtipkoval Gianni. "Dokáže rozmetat kolekci během pěti minut, takže se cítím pod psa, ale taky mi pomůže dát ji za pět minut zase dohromady, takže se usmívám." Hádali se vskutku italsky vášnivě. "Ale vždycky to bylo konstruktivní, vždycky v tom byla tvořivá síla," vzpomíná Donatella.

Když jim v roce 1994 zemřela matka, vliv sestry na bratra ještě zesílil. "Je trochu blázen, ale opravdu chápe, po čem ženy touží," řekl tehdy Gianni pro jedny skotské noviny. Jako poklonu pro ni rok nato vytvořil parfém Blonde, ve stejném roce jí předal odpovědnost za Versus, tehdy už slavnou a osobitou řadu oblečení, doplňků i parfémů, charakterizovanou jako styl 'rock chic'.

Inspirace z džungle

V roce 1997 byl Gianni před svým domem zastřelen, Donatella převzala pozici hlavní návrhářky a rychle ukázala, co všechno se od něj naučila. Už na jaře 1998 na sebe upozornila povedenou přehlídkou v pařížském hotelu Ritz. "Každý se na mě díval jako na spasitelku a já musela nasadit image mocné, silné ženy, kterou nejsem," ohlížela se na ten čas později. "Potřebovala jsem najít svou vlastní formuli a prošla jsem sérií experimentů."



Přesto v její tvorbě zůstalo dominantní to, co ze značky Versace už udělal její bratr: vzrušivou, luxusní módu jiskřící erotikou. Když Jennifer Lopezová v roce 2000 na předávání hudebních cen Grammy oblékla její Jungle-Dress, vyvolalo to senzaci.

Jennifer Lopezová a David Duchovny na Grammy 2000

Exoticky tónovanou, v základě zelenou a velmi průsvitnou hedvábnou kreaci s výstřihem až k pupíku (Lopez si výstřih musela k tělu přilepit) zařadil The Daily Telegraph mezi nejkultovnější šaty všech dob a dnes jsou k vidění v losangeleském Grammy Muzeu. V sólové kariéře Donatelly se ten úspěch stal jedním ze zlomových momentů.

Přesto jí bratr velmi chyběl a v prvních letech ztrátu přehlušovala alkoholem a drogami. Dostala se z toho a návrat oslavila v roce 2006 jiskřivou kolekcí, o které její přítelkyně a návrhářka Miuccia Prada řekla, že to jsou šaty pro ženy, které si stojí za svými názory. A ty je taky nosí. Mezi oblíbenými klientkami značky jsou modelka Kate Mossová, herečky Liz Hurley, Catherine Zeta-Jonesová a Angelina Jolie, v Donatelliných šatech často září Jane Fonda.

Versace, kolekce jaro-léto 2014

Dolce vita

Umí přesně nadávkovat eleganci, odvahu a italskou smyslnost. Potrpí si na výstřihy a dokáže jít až na hranici 'odhaleno – zahaleno', ale nikdy to není vulgární, to potvrdila i letošní kolekcí.



Žel, více než návrhářským talentem na sebe v poslední době upozorňuje vlastními plastikami a dietami, a stala se tak lákavým soustem pro bulvár, kde figuruje v kategorii největších strašidel.

Zdá se, že to bere spíše s humorem. Dál dělá skvělou módu, pořádá večírky, kde se to hemží VIP hosty včetně Eltona Johna. Zašel i princ Charles. Má tenhle svět očividně ráda. Ostatně v písni, kterou jí Lady Gaga věnovala, se zpívá: "Do mojí kabelky se vejde černá karta a diadém, Versace slibuje, že budu Dolce Vita…"