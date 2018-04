Čtenářský recept: Domino řezy

Doba přípravy: 1 hodina 30 minut

Množství: pro celou rodinu

Na těsto:

6 vajec

6 lžic krystalového cukru

6 lžic polohrubé mouky

1 kypřící prášek

6 lžic vlažné vody

1 lžíce kakaa

3 lžíce džemu (libovolný)

Na krém:

300 ml mléka

150 g kokosu

200 g másla

150 g práškového cukru



Na želatinu:

500 ml šťávy z meruňkového kompotu

1 vanilkový cukr

1 balíček prášku Zlatý Klas

2 balíčky BB sušenek

čokoládová poleva

1. Žloutky utřeme s cukrem, postupně přidáme vodu, tuhý sníh z bílků, prosátou mouku s práškem do pečiva a kakao. Těsto vylijeme na vymaštěný, moukou posypaný plech a upečeme. Upečené, ještě vlažné těsto potřeme džemem.

2. Náplň: Mléko zahřejeme a do horkého přisypeme kokos. Zamícháme, odstavíme a necháme vychladnout. Utřeme máslo s práškovým cukrem. Potom do něj přidáme vychladlou kokosovou hmotu. Krém rozetřeme na těsto.

3. Želatina: Zlatý klas a vanilkový cukr rozmícháme v kompotové šťávě a vaříme do zhoustnutí. Želatinovou hmotu vylijeme na kokosovou vrstvu. Na vrstvu želatiny hned rozložíme BB sušenky. Želatinu necháme ztuhnout a zákusek potom polijeme čokoládovou polevou.