Dominik Hašek po rozchodu: Chci teď být sám. Vydělává na tom firma

„Nemůžu o Líbě říct nic špatného, opravdu jsme si ve spoustě věcí rozuměli. A i když ona má nějakou práci a já taky, měli jsme velmi podobné názory,“ říká Hašek.

Co vlastně před lety svedlo dohromady hokejového brankáře a šéfku vydavatelského domu? „Asi k tomu došlo i proto, že nevyhledávám modelky, inspirovaly mě jiné ženy a já jsem ji inspiroval asi taky - jinak bychom spolu nebyli tři roky,“ bilancuje Hašek.

Teď prý žije sám. „Když jdu ven s pejskem, tak na mě doma nečeká nikdo. A když vyrazím do města bez pejska, tak na mě bude čekat on. Je to anglický setr, jmenuje se Gándý a je mu dva a půl roku,“ říká. „Jednou týdně přijde paní uklízečka, vyžehlit a tak. To ostatní zvládám.“

Zároveň ale přiznává, že nebyl zvyklý starat se o domácnost. „Ale když člověk musí, tak se situaci přizpůsobí.“

Dokáže si prý uvařit i základní jídla. „Zvládnu párky, vajíčka. Moje snídaně můžete vidět na facebookových stránkách Smarty drinku, nebo na Instagramu, kam s kolegou dáváme fotky. Obědvám většinou ve městě, nebo si necháme přivézt jídlo na firmu. A večer si většinou namažu chleba, to mi stačí,“ prohlásil.

„I špagety umím, třeba s boloňskou omáčkou, do toho si nakrájím klobásku nebo čabajku... Zvládnu i polévku ze sáčku. V létě hrozně rád dělám barbecue, ale spíš když se sejde víc lidí, jenom sám kvůli sobě bych se do grilování nepustil.“

V nové situaci spatřuje i výhody. „Za prvé teď můžu být o to víc v práci, takže když už, tak to má plusy pro značku. A za druhé se člověk může cítit jinak dnes a jinak za půl roku, ale v tuhle chvíli chci být sám,“ říká.

Většinu času obětuje úsilí protlačit na trh vlastní nápoj, ovšem konkurence je prý tvrdá.

Hašek má i další koníčky:

