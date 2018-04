Začínala jsem v šestnácti jako masochistka, říká domina Aradia

Kdy jste objevila tyhle sklony?

Dlouho jsem si to nepojmenovávala, tehdy to bylo tabu. Ale pamatuju si, že jsem kluky jako malá holka přivazovala ke stromu a týrala je. Většinou se tyhle věci projevují už v dětských hrách. Později v pubertě jsem měla „štěstí“ na perverzní partnery, takže jsem se učila pokusem-omylem.

Jak to vypadalo za totality? Tehdy to přece bylo zakázané.

Tehdy studia samozřejmě nebyla a mě ani nenapadlo, že bych někdy byla profi dominou. Stačilo mi to v soukromí s partnerem. Nemluvili jsme o BDSM, prostě jsme si hráli. Myšlenka otevřít studio vlastně přišla až pár měsíců po mém vystoupení v pořadu Tabu, kdy mě oslovili mí budoucí holandští partneři, abych pro ně nejprve točila SM filmy. Později mi nabídli, že mi zařídí první studio v Praze. Dlouho jsem váhala, nakonec kývla. Dnes jsem ráda.

Jak dalece je SM spojené jen se sexem? Někdo přece rád trýzní partnera duševně.

My s kolegyněmi říkáme, že je to sex přes hlavu. Moje komtesa, specializovaná na clinic (praktiky spojené s lékařskými úkony), je po lekci vždycky vzrušená.

Jak je to ve vašem intimním životě?

Já mám sice manžela, který není subík (submisivní - pozn. redakce), ale je zase fetišista. Má rád latex, kůži, kozačky na vysokém podpatku. Při našem sexu mi běží hlavou, co jsem zažila s klienty. Je to stejné jako představovat si pornofilm.

Čili jste schopna takzvaně normálního sexu. Platí to o dominách obecně?

Nedá se to generalizovat. Ve většině případů ano, ale mám taky dost klientů, co jsou na SM natolik závislí, že normálního sexu vůbec schopni nejsou. To je průšvih, hlavně padnou-li na vanilkovou (normální- pozn.redakce) partnerku.

Tím je asi zodpovězena i moje další otázka: kde končí hra a začíná deviace?

Hra je to do té doby, dokud je člověk schopen normálního sexu a občas, třeba jednou za týden, se pak vzrušíš jiným způsobem, např. BDSM. Ale kdo se už nemůže vzrušit jinak, je deviant.

Zaujalo mě motto vaší knihy Sexuální deviace :“Nejdůležitější jsou zkušenosti, které člověka dovedou až do krajnosti. Jen díky nim se učíme, protože nás nutí sebrat veškerou odvahu.“ Myslíte, že člověk, který tuhle zkušenost neudělá, je o něco ochuzen?

Řekla bych, že co tě nezabije, to tě posílí. To neplatí jen o sexu, ale obecně. Člověk se tím učí řešit konfliktní situace, stresy atd. I v sexu je dobré sáhnout si na své hranice. Moje zkušenost s klienty je, že většina párů není schopna doma vůbec komunikovat o sexu. Celý život to dělají tak, že se manželka natáhne do postele, roztáhne nohy, on na ni skočí, trvá to tři vteřiny a konec. Žena radši hraje divadlo, že má několik orgasmů, protože nechce vypadat jako frigidka. Pak si řekne - proč mám něco předstírat? A zabalí to.

Měla jste vždycky takhle založené partnery? Poznají se sadomasochisti už na dálku? Jako třeba gayové?

Asi to takhle funguje, ale paradoxně si masochističtí muži často berou vanilkovou partnerku, protože by se báli žít s dominou.

To mě překvapuje. Čeho se bojí?

Bojí se, že by to mohl být průšvih. Že by ten vztah znamenal totální závislost. Není moc dobré, aby byl jen o sexu. Je to stejné jako muž - nadsamec, který potřebuje několik žen. Ožení se s frigidkou a má spousty milenek. Radši manželku stále podvádí, než aby žil ve vztahu založeném jen na sexu. Není to pravidlo, ale velmi častý úkaz. Asexuální vztah pro ně má větší stabilitu než ten o sexu.

Najde se zřejmě i hodně domin, co bičují otroky jen pro peníze.

Takové jsou samozřejmě taky, mají stejný scénář, který aplikujou na každého. Pak se diví, že se jim klienti nevracejí. Ty dobré berou klienta jako partnera. Je to hodně o empatii a kdo ji nemá, nemůže být v téhle branži úspěšný.

Jak klient pozná, jestli to s ním dominu vzrušuje? Otrok přece na svou paní nesmí sahat, aby se přesvědčil.

Samozřejmě se to pozná. Tahle session je o výměně energií. Já si vždycky na první lekci s klientem sednu a hodinu si povídáme, abychom se na sebe naladili. Abychom si řekli, co nás oba baví.

Ale jak řešíte situace, kdy k vám přijde někdo skutečně nevábný? Odporný?

Já to mám jinak. Vůbec neřeším, jak ten chlap vypadá, protože dostane masku a v ten moment se pro mě stává anonymní vzrušující hračkou. Kus věci, kterou si můžu tvarovat podle svých představ.

Je známo, že SM jsou dva póly téhož. Funguje to tak pokaždé nebo je někdo vyhraněný masochista, zatímco jiný jen sadista? Nebo se člověk vyvíjí od masochisty k sadistovi?

My tomu říkáme switch, přepínání. Ale já jsem začínala v šestnácti jako masochistka. Je to logické, protože v té době člověk nemá žádné zkušenosti. Ti chlapi mě v podstatě učili. Kdo nemá zkušenosti, jen přijímá energii dominanta. Měla jsem i dominantní klienty, ale v průběhu stárnutí od cca pětatřicet let jsem už nebyla schopna brát dominanty. Měla jsem víc zkušeností než oni. Když tě někdo sváže a pak řekne: Hele, nebolelo tě to? Nebo: Co mám s tebou dělat? Zruší to celou lekci.

Ovládáte některé otroky na dálku?

Ano, mám za tu dobu spoustu stálých klientů, kteří podepsali otrockou smlouvu. Na lekce chodí většinou jednou za týden a pokaždé ode mě dostávají úkoly, převážně sexuálního rázu.

Zajímavé! Jaké úkoly to jsou?

Například otrocký orgasmus, což je oddalování ejakulace. Praktikuje se při onanii a posiluje to výdrž. Nebo jim dám za úkol chodit týden v pásu cudnosti, takže můžou jen čůrat, ale nemůžou onanovat ani ejakulovat...takže takovéhle věci.

Můžete popsat klientelu, která vaše studio navštěvuje?

Chodí ke mně muži i ženy, často páry. Ráda bych ale vyvrátila mýtus, že je SM jen pro manažery, kteří potřebujou vyventilovat stres a zodpovědnost. On by ke mně klidně přišel i kuchař nebo zahradník.

Kdyby si to mohl finančně dovolit?

Právě. Já beru okolo dvou a půl tisíc korun za lekci, což je pro někoho s desetitisícovým platem hodně drahý špás.

Čili k vám chodí přece jen ti dobře postavení.

Hlavně ajťáci. Zřejmě si potřebujou vyčistit hlavu z toho všeho programování. Trávit celý život u počítače musí být náročné.

Co je nejžádanější? Zbičovat? Svázat? Zavřít do klece?

Neřekla bych, že je nějaká praktika preferovaná. Hodně chodí bondážisté, fetišisté latexu. Ale i na výprasky. Ti potřebují opravdu seřezat za to, že něco provedli. Hodně je i transvestitů. Tyhle broučky mám moc ráda, protože s nimi se krásně hraje.

Jaké například?

Třeba na služtičku nebo na bordelmamá, že ho jako přijímám do bordelu a jednám s ním vyloženě jako s děvkou. Těch scénářů a fantazií je moc. I se zvířátky. Na zahradě je cvičím jako psy, koně..Záleží taky na sezóně.

Jaký vliv má roční období na SM hrátky?

V létě chodí hodně latexáků, oni totiž mají moc rádi, když se v latexu potí. V zimě zase chodí víc bondážistů, i na clinic jezdí taky spousty lidí...takže to jsou takové ty nejběžnější praktiky. Těch bizarních jako třeba baby sex, je už je míň.

Jak se praktikuje baby sex?

Že ho dáš do zavinovačky, krmíš ho z flašky, přebaluješ ho a zacházíš s ním jako s miminkem.

Aha. Ale kde je tam to sexuální vyžití?

Já mu dám plenkové kalhotky, on leží spoutaný, já si s ním jako maminka hraju a dráždím ho až do vyvrcholení. Takových je ale dost málo. Ne v populaci, ale protože se stydí vyhledat dominu. Latex a bondáž jsou prostě nejčastější.

A něco bizarnějšího? Vím, že jsou tací, co mají rádi injekce do penisu....

Ano, celaskon. To jsou klinické praktiky. Patří sem i cévkování, dilatační sondy, dilatace močové trubice, klystýry, anální praktiky, vpichování jehel nebo tekutého celaskonu, pouštění elektřiny přes sondy do penisu.

Jak se dá zajistit, aby to bylo bez rizika?

Mám komtesu, která je uroložka. Když jsem ji ještě neměla, konzultovala jsem každou praktiku s lékařem, který je můj klient na clinic, ten mě všechno naučil. Ale někdo mi taky vyprávěl, že byl u dominy, co mu napíchla tři litry fyziologického roztoku do varlat...

Jak vypadá otrocká smlouva? Máte nějaký vzor?

Ta je vždycky na tělo, na potřeby klienta. Na praktiky, které se mu líbí. Děláme taky ocejchování nového otroka. Vypálím mu A buď na zadek, nebo přímo na varlata. Pak sepíšeme otrockou smlouvu.

Na jak dlouho? Může ji otrok vypovědět?

Ta smlouva klidně platí celý život a vypovědět ji můžu jenom já, pokud s ním nebudu spokojená a vyloučím ho ze svých služeb. Otrok nemá žádná práva. Kdysi jsme u některých otroků dělali maturitu otroka. Já a moje komtesa jsme je zkoušely z různých věcí, teprve potom se sepsala smlouva. Ta je samozřejmě právně neplatná, je to jen hra. Ale subíci ji berou šíleně vážně.

Kolik otroků denně zvládnete? Jak vypadá váš pracovní den?

Je mi jednapadesát a dneska už se snažím mít maximálně dvě lekce denně, protože když to chci dělat pořádně, stojí to strašně moc energie. Jedna moje nová komtesa měla velké oči, chtěla denně šest, sedm lekcí, ale po té první mi řekla, že se cítí, jako kdyby složila deset metráků uhlí...

Takže kvalita nebo kvantita?

Přesně tak. Buď pořádně a jedna až dvě lekce denně, nebo jen pro prachy, pak klidně sedm lekcí, ale klienti to časem poznají a přestanou chodit, čili tudy cesta nevede.

SM studií je tady fakt hodně. Existuje u nás tak obrovská poptávka? Jak se všechny ty podniky můžou uživit?

Máte pravdu, že jich moc, ale většina těch studií to kombinuje s klasickými sexuálními službami nebo masážemi. To já nedělám. Přijde mi divné, aby domina dělala masérku.

Jak máte vybavené studio?

Já byla první domina v ČR, takže už mám svoji klientelu. Přesto se snažím každý měsíc do studia něco investovat, kupovat nové věci, aby to nebyl stereotyp, čili tam toho mám fakt hodně. Od latexu přes různá zařízení na bondáže, stroj na souložení, věci na podtlaky, elektriku, komplet clinic... ale myslím si, že dominu nedělá vybavení.

Co tedy? Osobnost?

SM je o duši. Ke mně jezdí spousty Pražáků. Já se jich vždycky ptám, proč se trmácejí padesát kilometrů, když Praha je plná domin. A dozvím se, že u nějaké byli, měla třeba nákladně vybavené studio, nasadila jim pouta, dala kolíčky na bradavky, ale za celou dobu nepromluvila ani slovo a tvářila se otráveně.

To jsou asi ty případy, kdy to někdo dělá jen za peníze.

Jo. Například prostitutky, které už nebaví roztahovat nohy, tak si otevřou SM studio a myslí si, že se takhle uživí snadněji.

Říkala jste, že pracujete i s páry. S čím za vámi chodí?

Většinou ke mně přijdou poté, co se doma partner svěřil partnerce, že ho vzrušuje SM. Zrovna nedávno u mě byl takový pár. Prý už vyzkoušeli všechno, co našli na internetu: svazování, roubík, kolíčky, proud. Jenže jeho to s ní nevzrušovalo. Postavil se mu teprve když jsem mu pohrozila, že jestli se před manželkou neuspokojí, dostane na týden pás cudnosti. Přesně tohle mi chybělo, řekl. Takže je to o té dominanci. Jsou dominy, co používají jen bič a provaz, přesto všechno funguje.

Stává se, že se domina do otroka zamiluje?

Taky. Není to profesionální, ale jsme jenom lidi. Já jsem se svým otrokem chodila šest let.

Co SM a láska? Ve své knize citujete Fromma, kde říká, že láska je o nezávislosti, což tady asi neplatí.

BDSM je o závislosti. Ale oni to vidí tak, že je to ještě intenzivnější láska. Co znám páry, říkají mi, že SM je vyšší stupeň lásky. Oni milují až patologicky. Nikoli normální láskou, která je o hranicích a kompromisech. O tom, že si můžeš dělat, co chceš.

Co nejkurióznějšího po vás někdo chtěl?

Nedávno mi psal jeden klient, že by chtěl být na dva týdny pohřben zaživa. Odpověděla jsem, že tohle nikdy, protože to ohrožuje už život. I kdyby se sehnala nějaká rakev s otvory na dýchání. Odsoudil mě, prý nejsem domina, když se bojím adrenalinu!

Jak čelíte kritice nebo odsouzení okolí? Bydlíte přece na malém městě.

Dneska se s ničím netajím a od chvíle,co to o mně všichni vědí, mám klid. Jezdím po městě s otrokem - koněm, zapřaženým do sulky a podobně. Jednou jsme se s komtesou oblékly za policistky. S klientem bylo domluveno, že ho spoutáme a hodíme do kufru auta. Lidi si mysleli, že to byl zloděj.

Kdybyste se ještě jednou narodila, chtěla byste být zase SM, nebo „vanilková“?

Neměnila bych, protože by mě to připravilo o spoustu krásných zážitků.

Máte pro čtenářky nějaké poselství?

Aby si doma o sexu povídali, hráli si spolu. BDSM není o mučení, ale o převzetí iniciativy v sexu. Ať to zkusí, budou mít zajímavější život.