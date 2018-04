Domácí mazlíčci dětem prospívají. Zlepšují psychiku i zdraví

"Já rodičům zvířata určitě doporučuji. Děti mají kamaráda, naučí se o něj starat. Zvířátka občas fungují i jako zpovědníci, děti se s nimi mazlí a to vše zlepšuje jejich sociální dovednosti," vysvětluje psycholog Radim Opatrný.

Máte na výběr Dětem můžete pořídit řadu mazlíčků. Jaká jsou rizika? Akvarijní rybičky: Pro silné alergiky někdy téměř jediná možnost výběru. Ale i tak pozor, některá krmiva mohou alergii vyvolávat.

Morče, nebo křeček? Z hlodavců je k dětem nejvhodnější morče. Téměř nekouše, umí dobře projevovat emoce a dá se dobře ochočit. Patří však mezi alergenní zvířata, takže není vhodné pro každého. Křeček, činčila a potkan jsou vhodné pro větší děti.

Létající mazel: K dětem je nejvhodnější andulka. Je malá, dokáže se naučit řadu slov a zvuků a je zvídavá.

Kočky: Společně s morčaty patří mezi silně alergenní zvířata.

Pes: Nejoblíbenější, ovšem i nejnáročnější domácí zvíře.

Ne všechna zvířata jsou však vhodná pro malé majitele. Při výběru samozřejmě záleží i na věku budoucího chovatele. Někteří domácí mazlíčci potřebují náročnější péči, obecně ale platí, že byste vždy měli dohlížet na předškoláky, ať už vlastní jakékoliv zvíře.

"Než si domů přinesete dalšího člena rodiny, musíte zapřemýšlet, jaké zvířátko si vlastně pořídit. Děti nejvíc touží po pejskovi, ale ten vyžaduje spoustu péče. Oblíbení jsou také papoušci, nejrůznější hlodavci a akvarijní či terarijní zvířata. Svá pro a proti má každý z nich," říká chovatelka Johana Sedláčková.

Zvířata jsou lék na alergii

Děti vychovávané v kontaktu se psy a kočkami jsou podstatně méně ohroženy běžnými alergiemi. K tomuto závěru dospěli vědci z Manchesterské univerzity, kteří v letech 2003-2010 sledovali pět set dětí, a to od narození až do sedmi let.

Z jejich závěrů jasně vyplývá, že například 15,5 procenta dětí, které neměly doma psa nebo kočku, byly alergické na kočky, zatímco u dětí, které žily s těmito zvířaty, to bylo 11,6 procenta. U dětí vychovávaných se dvěma nebo více zvířaty to bylo 7,7 procenta. Podobnou tendenci lze vypozorovat i u dětí majících alergii na psy.

Důvodem je podle studie to, že zvířata děti při hře olizují. Olizováním se pak přenáší spousta bakterií, které mohou ovlivnit způsob, jakým bude reagovat imunitní systém. A imunita se tak zvyšuje.