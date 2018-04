VIDEO: Jak se dělá čokoládová tyčinka s arašídy. Zruční to zvládnou doma

Ve výrobě domácí tyčinky Snickers mě vede cukrářská technoložka Iveta Stávková. A hned mi začne vysvětlovat, jak na to. Nejdřív se musí připravit čokoládové skořápky, do kterých budeme vkládat náplň.

Výroba takové cukrovinky je možná i doma, ale vyžaduje zručnost a trpělivost. Pokud doma nemáte formičky na tyčinky, můžete použít třeba ty na vánoční cukroví, aspoň bude výsledek vypadat neotřele.

Výroba čokoládových skořápek

Jak temperovat čokoládu doma Budete potřebovat cukrářský teploměr, nejlépe mramorovou desku, zručnost a trpělivost. Čokoládu ve vodní lázni ohřejte na cca 45 stupňů (přesná teplota záleží na druhu čokolády). Pak ji vylejte na mramorovou desku (nebo jiný čistý povrch) a roztírejte, dokud nebude mít 28 stupňů. Poté čokoládu setřete zpět do misky a zahřejte ve vodní lázni na 31 stupňů.



Nejprve se formičky vylijí temperovanou čokoládou. Temperace zajistí, že se čokoláda snadno rozpouští, je lesklá a netvoří se na ní bílý film. Já jsem naštěstí náročného procesu temperace ušetřena, ohřívání a ochlazování čokolády na přesně danou teplotu zajistí stroj.

Když je forma vylitá čokoládou, je nutné z ní vyklepat vzduchové bublinky. Ty by jednak mohly dělat hrudky na tyčince, ale také by narušovaly strukturu čokolády a ta by se snadno lámala. Za mě to zase udělá stroj, který s formou klepe jako o život. Doma si s formou jednoduše klepejte o kuchyňskou desku, dokud uvidíte, že bublinky unikají.

Cukrařina se neuspěchá

Následuje čekání na to, až čokoláda ve formičkách zaschne a vytvoří svrchní skořápku čokoládové tyčinky. Cukrářka nechce ani dávat formu do ledničky, ta totiž čokoládě moc nesvědčí. "Cukrařina se prostě neuspěchá," směje se Iveta mojí nedočkavosti.



Mezitím mi aspoň může vysvětlit, čím pak budeme plnit zaschlé skořápky. Nejdřív do nich přijdou pražené nesolené arašídy, na ně karamel a pak nugát. Ten, co mám připravený na talířku před sebou, se mi zdá podezřele světlý.

"Neznám přesný recept, to je u podobných cukrovinek většinou tajemstvím," vysvětluje Iveta. Zkušená cukrářka se ale něčím takovým nedá zaskočit a podle svých chutí zvolila nejbližší variantu arašídového nugátu, recept je prý hodně podobný tureckému medu.

Při přípravě doma můžete zvolit buď arašídový nugát, běžný nugát, turecký med, nebo zaimprovizovat s čímkoliv dalším, co vás napadne. Třeba namísto arašídů můžete zkusit tyčinku naplnit mandlemi, lískovými oříšky nebo pistáciemi.

Není místa nazbyt

Jak často sladké kupujeme? Za čokoládové sladkosti ročně utratíme 1.700 Kč a kupujeme je každých 10 dní! Více v Retail Info Plus!

Po naplnění musí ale ve formičce ještě zůstat alespoň dva milimetry místa, kde čokoládová zátka uzavře tyčinku. Ukazuje se, že i když se mi zdálo, že mám tyčinky plněné poměrně málo, místa v nich rozhodně není nazbyt. Když nakonec celou formu znovu přeliju temperovanou čokoládou a po vyklepání bublinek stírám její přebytky, prosvítají mi v některých tyčinkách světlé kousky nugátu.



A opět nastává čekání, tentokrát ale ještě delší. Tyčinku můžu vyloupnou z formy a ochutnat až druhý den, až bude dokonalé zaschlá. Z formy vypadnou mé výtvory snadno a vypadají více než profesionálně, pokud si teda nevšimnete toho nugátu zespoda. Podle kolegů a kolegyň z redakce podomácku vyrobené tyčinky i docela dobře chutnají.