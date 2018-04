Domácí vánočka

3 hrnky polohrubé mouky

1/2 hrnku mléka

6 lžic pískového cukru

1/2 kostky másla

1 kostka droždí

1 žloutek

1 balíček vanilkového cukru

1/2 balíčku oloupaných a pokrájených mandlí

1/2 balíčku dobře omytých a osušených rozinek

1 lžička nastrouhané kůry z dobře omytého citrónu

špetka soli

1 lžíce polohrubé mouky na poprášení těsta

1 vejce na potření vánočky

1/2 balíčku oloupaných a pokrájených mandlí na posypání vánočky

polohrubá mouka na posypání válu

tuk na potření papíru na pečení

Když zdvojnásobí svůj objem, vyklopíme těsto na vál, mírně prohněteme a rozdělíme na devět dílů. Vyválíme z nich stejně silné prameny. Ze čtyř upleteme spodní díl vánočky a přeneseme je na papír potřený tukem, který jsme položili na plech. Střed mírně prohloubíme hřbetem ruky s nataženými prsty a do prohlubně vložíme další vrstvu upletenou ze tří pramenů. Mírně ji ke spodní části přitiskneme.



Poslední dva válečky obtočíme jeden kolem druhého, položíme je na střední vrstvu upletenou ze tří pramenů, mírně přitiskneme a oba konce poslední vrstvy podsuneme pod vánočku. Abychom zabránili sesutí těsta, do středu i obou konců vánočky zapíchneme špejle. Vánočku necháme na plechu dokynout, potřeme ji vejcem, posypeme mandlemi a v předehřáté troubě pečeme asi 45 minut. Poté do středu těsta vpíchneme špejli, a pokud na ní neulpí těsto, je vánočka upečená.