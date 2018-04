Domácí recept na zacpaný nos

Dobrý den, znám jeden velice účinný domácí recept na rýmu nebo spíše na rýmou zacpaný nos. Vymačkáme šťávu z jedné cibule, dáme do kapátka a nakapeme do každé nosní dírky dvě až tři kapky. Hrozně to štípe, ale během chvilky se uvolní nosní dírky a můžeme zase hezky dýchat.