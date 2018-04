Miniseriál domácí kosmetika: krém na tělo se dá vykouzlit z pěti surovin

Také už vás někdy napadlo zkoumat složení kosmetických produktů? Máte pocit, že obsahují příliš mnoho surovin, které tam jsou zbytečné? Pokud vám vadí nadužívání chemických látek, můžete vyzkoušet čistě přírodní přípravky. A zkusit si je třeba i vyrobit doma. Domácí výroba kosmetiky se hodí zejména pro ty, kteří mají citlivou pleť či dokonce trpí kožními chorobami. Ingredience v bio kvalitě málokdy dráždí kůži a rozhodně nikoliv v takové intenzitě jako produkty z drogerií.

„Když se náhodou stane, že pokožka citlivě reaguje na nějakou ingredienci, ze které je domácí kosmetika vyrobena, snáze se dají odhalit příčiny. Surovin na výrobu je málo a člověk přesně ví, jaké to jsou, “ říká Petra Seidlová, která společně s kamarádkou Terezou Máčelovou stojí za projektem Liška Mazaná. Obě měly problémy s pokožkou, kterých se nemohly zbavit. Klasické kosmetické výrobky selhaly a ony nemohly najít adekvátní náhradu. Jediná cesta byla přírodní kosmetika.

Holky se staly přebornicemi ve zkoušení receptů, až se propracovaly k vlastním výrobkům, které skvěle fungují nejen na citlivou pleť. A o svoje osvědčené kousky se rozhodly podělit s OnaDnes.cz. Obě Lišky Mazané mají přehled v surovinách a jejich repertoár je opravdu široký, vedle tělové či vlasové kosmetiky je to i make-up či čisticí prostředky. V rámci našeho miniseriálu se nejprve pustily do výroby lotion baru, nebo-li tuhé tělové kostky, která se zahříváním v ruce rozpouští a působí stejně jako tekutý krém na tělo.

Pleťové cukroví s kávovými zrnky

Vypadá a voní jako medové cukroví, ale ve skutečnosti se jedná o kosmetický přípravek, konkrétně tělový tuhý krém vyrobený z přírodních ingrediencí. Těmi jsou včelí vosk, bio panenský kokosový olej, bambucké máslo a kakaové máslo. Jako základ použijeme 10 gramů včelího vosku, pak 5 gramů bambuckého másla a 5 gramů kakaového másla. Ingredience obsahují antioxidanty, takže zajistí trvanlivost výrobku a příznivě působí na kůži



Liška Mazaná Petru Seidlovou a Terezu Máčelovou přivedly na nápad vyrábět domácí kosmetiku kožní problémy. Obě trpí totiž atopickým ekzémem. Běžně dostupná kosmetika jim byla zapovězená, nepomáhala ani ta z lékáren. Výroba přírodních produktů byla tedy logickým krokem, jak pokožce ulevit. A ač jejich obtíže nezmizely úplně, tvrdí, že se značně zlepšily. Do přípravy kosmetiky se zamilovaly natolik, že se rozhodly dělit o svou radost s ostatními. Pořádají kurzy, na kterých nejen učí, jak se vyrábějí přírodní přípravky, ale také předávají vlastní zkušenosti a znalosti o ingrediencích a účincích kosmetiky.

Dále přidáme 10 gramů kokosového oleje, ideálně panenského, vylisovaného za studena. Následně všechny ingredience smísíme. „Když máme celou směs roztavenou, můžeme si ji ozdobit zrnky kávy anebo fazolkami adzuki. Ve formě to vypadá moc hezky, zároveň nás káva či fazolky pak hezky masírují. Je to velmi příjemné,“ říká Tereza Máčelová.

Připravíme si vodní lázeň a počkáme, až se voda zahřeje. Směs, kterou jsme si připravili do nerezové misky, umístíme do vody a necháme pomalu tavit. „Na závěr, poté co je směs roztavená, přidáme esenciální olej. Do směsi dáme zhruba 15 kapek esence. Já jsem zvolila levanduli lékařskou,” ukazuje Tereza.

Formička na sladké i kosmetiku

Když máme směs připravenou, vezmeme si formu, ve které bude tuhnout. Nejlepší je formička na muffiny, radí Tereza. A sype na dno kávová zrna. Kdo chce, může stejným způsobem použít fazolky. „Sundáme si misku z vodní lázně, pořádně otřeme utěrkou, abychom tam neměli zbylou zkondenzovanou vodu, která by v té směsi mohla plesnivět,“ upozorňuje Tereza.

Do předem připravené formy, kam jsme nasypali kávová zrna, začneme nalévat horkou směs. Nejprve si zalijeme pouze dno, pak chvilku počkáme, až směs zatuhne. Teprve poté dolijeme zbytek. „Připravenou směs dáme do ledničky či do mrazáku. Po ztuhnutí ji pouze přendáme do připraveného obalu,“ uzavírá Tereza.