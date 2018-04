Domácí posilování: cviky, kterými zpevníte problémové partie

0:11 , aktualizováno 0:11

Do šortek, plavek i tílka potřebujeme zpevnit čtyři části těla: stehna, zadek, ruce a břicho. S pomocí těchto cílených cviků to do léta zvládnete.