Doma chce rodit stále víc žen. Doktoři varují před neúměrným rizikem

Je to paradox. Naše nemocnice snad nikdy nebyly z hlediska rození dětí na tak špičkové úrovni jako nyní. Jen v posledních dvou letech se otevřela nová porodnice s perfektně vybavenými sály v Příbrami nebo třeba v Českých Budějovicích. Matky tam mají nejenom soukromí, ale i kvalitní péči. Přesto chce stále více žen rodit doma.

Pro pocit bezpečí

Jako nejčastější důvod uvádějí, že se doma cítí maximálně v bezpečí. Jsou ve známém prostředí, obklopeny rodinou a mají celý porod pod kontrolou. To potvrzuje i šestadvacetiletá Soňa, která se z týchž důvodů takto rozhodla porodit své první dítě, syna Matyáše. Nemocniční prostředí na ni působí stísněně a prý by tomu nebylo jinak, ani kdyby tam s ní byli její blízcí.

„Měla jsem u sebe porodní asistentku a vše jsme spolu dopředu konzultovaly. Probíraly jsme i možné komplikace, které by mohly nastat, ale snažila jsem se si tuto variantu nepřipouštět. Vše bylo v těhotenství v pořádku a doufala jsem, že i porod proběhne úspěšně,“ přiznává. Proběhl. Ne každý má však takové štěstí.

V porodnici s jasnou představou

Podle porodníka MUDr. Martina Dvořáka z Gynekologicko-porodnické kliniky I. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce přesná statistika domácích porodů pravděpodobně neexistuje. Z průzkumu, který provedla v roce 2016 na zhruba sedmi tisíci ženách společnost RR Medical, však vyplynulo, že doma rodí zhruba 30 % žen. Celkem 57 % z nich tak činí proto, že tam jsou více v klidu a nemusejí absolvovat zbytečné přesuny. 38 % žen pak přiznává, že se jim nepodařilo najít dostupnou porodnici, ve které by mohly rodit přirozeně a podle svých představ.

„Osobně mám pocit, že je opět mírný vzestup porodů, kdy rodička přijde do porodnice s ujasněnou, variabilní a rozumnou představou, jak by si přála porodit. Stále se setkávám s rodičkami, které řadí svých iks požadavků na stejnou úroveň a dávají jim stejnou váhu, místo aby měly sestavený žebříček hodnot, kde v případě odchylného průběhu porodu nebo komplikací budou méně významná přání odškrtávat směrem odzdola, až jim nakonec třeba zbude jen to nejdůležitější - zdravá matka a zdravé dítě,“ dodává svoji zkušenost MUDr. Martin Dvořák.

Nový trend, nebo právo matek?

Jednou z žen, která chtěla mít porod výhradně ve vlastní režii, je moderátorka Lejla Abbasová. Svoji dceru Iman přivedla na svět před dvěma měsíci jen ve společnosti své sestry, duly a přítele Volkana. Už své první dítě, syna Davida, chtěla rodit doma, tehdejší přítel, muzikant Michael Kocáb byl ale zásadně proti. Má tak srovnání mezi porodem v nemocnici a doma. I když měla při prvním porodu komplikace, své rozhodnutí ohledně druhého porodu nezměnila. Neměla k tomu prý důvod. Nastudovala si vše potřebné a předem si také s dulou stanovila, ve kterých případech k porodu doma nedojde. Byl to pro ni ohromující zážitek, a kdyby měla rodit znovu, opět by si vybrala domácí prostředí. Dříve se podle ní také běžně rodilo doma, tak proč se k tomu nevrátit, když je to přirozené?

Některé ženy pak zastávají názor, že by budoucí rodičky měly vždy dostat na vybranou, kde chtějí rodit. Jako je tomu například v Nizozemsku. Ať už se zde žena rozhodne rodit doma nebo v nemocnici, tak jí v sedmém měsíci přijde balíček, který hradí pojišťovna, kde má všechny pomůcky pro domácí porod. To by většina žen uvítala i tady. Balíček je dokonce hrazen pojišťovnou, zatímco porod v nemocnici si každý platí sám.

Čeští odborníci včetně většiny lékařů však mají k tomuto přístupu negativní postoj. Argumentují, že domácí porody zde nemají tradici a terénní péče zde není na rozdíl od zahraničí tolik vybudovaná, navíc v návaznosti na nemocnice. Jde tak o přílišné riziko a hrozí velké množství komplikací.

„Podle mě je neúměrným rizikem v podmínkách českého prostředí rodit doma, kde není zajištěna odpovídající péče. Doma se navíc kolikrát rozhodnou rodit i ženy s komplikacemiToto považuji za úplný hazard se zdravím svým i zdravím miminka. Sebelépe vybavená a vzdělaná porodní asistentka má v případě nenadálých komplikací v improvizovaných podmínkách jen omezené možnosti a nikdy není schopna poskytnout takovou adekvátní péči, jaká může být poskytnuta v porodnici,“ vysvětluje MUDr. Martin Dvořák.