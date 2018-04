Domácí pekárna: krám, anebo pomocník? Jak pro koho

Koho vaření baví a pekárnu na pracovní desce v kuchyni nepovažuje za krám, ale za pomocníka, bude spokojen. Hodí se i pro ty kuchařky, které zrovna nemají po ruce prodejnu s čerstvým pečivem, protože není nad to si nastavit večer pečící program tak, aby vás vzbudila vůně chleba a rodina posnídala krajíc měkký jako dort.

Obsluha domácích pekáren je docela snadná, základní pravidlo zní: napřed do ní nalejete mokré suroviny jako vodu, mléko, kvásek, droždí a olej, teprve pak nasypete ty suché. Přidávat můžete podle chuti, ať už ořechy, nasekané olivy, prostě co máte rádi. Pak už potřebujete jen nastudovat v návodu, který program k čemu slouží a namačkat, podobně jako na pračce.

Pojďte si povídat do Kavárničky Jaké máte vy zkušenosti s domácí pekárnou? Je to "krám" do domu, anebo dobrý pomocník? Diskutujte zde.

Vyptávaly jsme se na vaše zkušenosti s domácími pekárnami v našem diskusním fóru Kavárnička a zdá se, že jen malá hrstka pekárnu zatím doma nemá, a i ta hrstka o koupi vážně uvažuje. Některé z vás přidaly i svůj oblíbený recept.

"Já ji nemám, ale máma po ní toužila od Ježíška, tak jsme jí ji koupili a je nadšená, peče v tom všechno možný," píše v Kavárničce Debra. "Používá to na těsta, vymýšlí všelijaké kombinace a táta to pak musí testovat ale prý v tom jdou dělat nějak i marmelády."

Diskutérka MM2000 už má pekárnu léta. "Je to pomocník k nezaplacení Díky ní jsem začala péct domácí buchty, vařit domácí knedlíky a sem tam udělám domácí zavařeninu. Je to zázrak do kuchyně - ale jen pro někoho, koho vaření opravdu baví, protože sám z ní vyleze opravdu jen ten chleba, i když ani ten není k zahození," píše.

"Co vyjde líp, koupit chleba nebo si ho upéct?" Ptá se čtenářka Alanis. V odpovědi na otázku se vracíme zpátky k jejímu využití. Když v ní budete péct, určitě se pekárna vyplatí. I kdybyste si koupily už hotovou směs, vyjde vás jeden chleba za poloviční cenu stejného z obchodu. Pokud připočítáte elektřinu a počáteční náklady za pekárnu, ani tak netratíte. Jestli vám má ale pekárna stát na lince, protože nemáte čas a cestou z práce jdete kolem vynikajícího krámu s pečivem, pak je jasné, že se její nákup nevyplatí.

Pekáren jednodušších i těch s více funkcemi je celá řada. Ty nejlepší si hospodyňky pochvalují, že za ně vypracovávají nejrůznější těsta. Tak třeba těžké vánočkové těsto dá ručně dost zabrat, takže když ho pekárna uhněte a nechá vykynout za vás, tím lépe. "Já mám pečící ETU, nejvíc ji používám na vypracování a kynutí těst, ale letos jsem prvně vyzkoušela program "džem" a jsem totálně nadšená, dělá se to úplně samo a bez bince okolo," píše čtenářka s nickem cz Danda.

Také čtenářka Aneke má s pečením bohaté zkušenosti: "Pekárnu používám pořád, ale jen na zadělávání těsta. Myslím si totiž, že pečení v troubě se ničemu nevyrovná. Naopak, nahřívání těsta v pekárně je originální. Nejdřív jsme doma zadělávali na kynuté meruňkové knedlíky a teď chuděra ještě hněte těsto na chleba, vánočku, croissanty..." Aneke dokonce zadělává v domácí pekárně i na sušenky pro psy.

Domácí pekárny: pro a proti

Proti:

- Velký "krám" v kuchyni může překážet

- Dobré pečivo se dá už docela běžně koupit v obchodě

- Cenově zas na koupi pečiva až tak netratíte

- Poměrně vysoký počáteční náklad

- Některé z vás tvrdí, že chleba pečený v peci či troubě chutná líp

Pro:

- Čerstvý chleba máte kdykoliv si zamanete

- Můžete si do těsta na chleba přidat jakékoliv ingredience, které máte rádi

- Pomůže vám s vymícháním a kynutím všech těst, v nichž používáte droždí

- Koho vaření těší, využije pekárnu na marmelády i na jogurtové kultury, na sladké i slané pečivo všeho druhu

- Čím víc pečeme v domácí pekárně, tím víc ušetříme za nákup pečiva z obchodu