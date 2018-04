Vyrobte si doma hydratační masku. Stačí jen dvě ingredience

„Okurka obsahuje vitaminy B a C a minerály, jako je křemík nebo draslík. Úžasně hydratuje, osvěžuje a hojí, takže je skvělá i na popáleniny nebo spálení ze sluníčka,“ popisuje expertka „Bílek, který se jemně vsákne do pokožky, zase stáhne póry a vypne pleť.“ Domácí masku na způsob našich babiček bychom si podle ní měli dopřávat dvakrát až třikrát do měsíce.



Budete potřebovat:

2 lžíce rozmixované nebo jemně nastrouhané okurky



1 bílek



Postup přípravy:

1. Bílek našlehejte a dejte do misky.

2. Z okurky vymačkejte vodu a opatrně, ale důkladně ji do bílku zapracujte.

3. Směs nabírejte štětcem nebo špachtlí a naneste na celý obličej. Nechte ji 20 minut působit, pak opláchněte.

