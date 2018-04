Domácí masér nepotřebuje ruce

Nutná a postačující podmínka - snad kromě ochoty sáhnout do peněženky - pro instalaci perličkové koupele je vlastně jen jediná: vlastnictví vany.

Základní, masážní součást zařízení, jež dokáže masírovat tělo bez rukou, se podobá plastové rohoži, volně položené na dno vany. Masážní rohož je spojena se vzduchovým agregátem, který do ní pod tlakem pumpuje ohřátý vzduch. Ten se pak uvolňuje z drobných otvorů v rohoži a masíruje tělo, které si zároveň užívá koupele.

Tlak vzduchu vháněného do masážní rohože přitom lze regulovat, takže neviditelné prsty mohou pokožku jemně hladit, ale také se do ní pořádně, chlapsky opřít. Sílu masáže, jaká vám vyhovuje, si můžete nastavit přímo z vany, s pomocí dálkového ovládání.

Návod je lépe respektovat

Specialitou perličkových koupelí je spojení mechanické masáže a uvolňujícího působení vodního živlu. Přestože oba účinky působí v týmu, zdravý organismus nadměrně nezatíží.

"Pouze pokud by lázeň při perličkové masáži byla příliš teplá, může tu hrozit riziko cévní příhody. Také bych ji nedoporučil při zánětu žil na dolních končetinách. Jinak ovšem není třeba se obávat zdravotních rizik - samozřejmě za podmínky, že bude dodržen návod k použití," říká doktor Vladimír Tutzký z rehabilitačního střediska Monada.

Teplota a čas

Hlavní roli při perličkové masáži hrají dvě fyzikální veličiny: teplota a čas. Teplota koupele i čas masáže se nastavují podle toho, o jaký druh masáže má jít, a také podle typu a výkonu konkrétního přístroje.

Chladnější koupele, při teplotách do třiceti stupňů Celsia, zklidňují, omezují pocení a mají upravovat nízký krevní tlak. Teplejší, přibližně čtyřicetistupňové, způsobují pokles krevního tlaku a také omezují pocení a uklidňují psychiku. Kromě toho lze masáži podrobit jen nohy, které se za celý den nezastaví, či použít třeba sportovní nebo kondiční program, jenž uvolní tělo po fyzické námaze.

Příznivci aromaterapie mohou "polehávání ve vaně" obohatit o blahodárné účinky vůní. Koupelové přísady, které se do vody přilévají, obsahují výtažky z léčivých rostlin jako je meduňka, eukalyptus či tymián.

Čistota - půl zdraví

Úhlavním nepřítelem perličkové koupele je tvrdá voda. Soli, které obsahuje, se usazují v tryskách a po nějaké době je mohou ucpat, podobně jako otvory ve sprše. V takovém případě stačí masážní rohož namočit do vody, v níž je namísto vonné silice rozpuštěn čisticí prostředek. Po půlhodinové koupeli se pak rohož osprchuje a trysky se profouknou.

K samozřejmé hygieně patří osprchování rohože po každém použití. Připomínat, že masážní a očistná koupel jsou dvě rozdílné věci, je nejspíš zbytečné: perličkové koupeli by vždycky mělo předcházet důkladné osprchování.

Aromaterapeutické přísady do koupele

meduňka - uklidňuje

kaštan - upravuje krevní oběh

levandule - tiší bolesti hlavy, antibakteriální

rozmarýna - povzbuzuje

eukalyptus - dýchací cesty

mořské řasy - ekzémy

heřmánek - péče o pleť

tymián - trávicí potíže