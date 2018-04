Domácí lázně: prohřejte se v horké vaně plné léčivých esencí

Jste v presu a večer si nanejvýš dopřejete rychlou sprchu? Zastavte se a začněte se rozmazlovat. Podle průzkumu značky Nivea na ženy působí chlad intenzivněji než na muže. V zimě fungujeme tak, že venkovní teploty vnímáme až o 10 stupňů nižší než skutečně jsou. To je dost důvodů k tomu, abyste si dopřáli v koupelně malé soukromé lázně a pořádně si prohřáli tělo.

Možná jste zvyklí ponořit se do voňavé hromady pěny a vydržet v ní ležet desítky minut.

V zimě na tyhle koupele zapomeňte. Tekuté navoněné gely obsahují totiž sodík, který vytvoří kopu pěny, ale vaší pokožku vysuší. Místo nich si do vany raději dejte koupelový olej, který vaši pokožku zjemní.

Počkejte, až se vana naplní vodou, a lžíci oleje nalejte na hladinu. Nepřehánějte to ani s teplotou vody, příliš horká voda vysušuje pokožku a nesvědčí srdci a cévám. Pro pohodovou lázeň stačí 39 stupňů.

V koupeli si poležte patnáct minut a olejové kapičky obalí vaše tělo. Pak se zlehka osušte, zabalte se do nahřátého županu a zalezte pod peřinu. S touto relaxační koupelí se zbavíte stresu a budete klidně spát.



A tip do chladné zimy: když se o vás pokouší rýma, nakapejte do koupele olej s esencemi z jehličí eukalyptu nebo tymiánu a inhalujte.