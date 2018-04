Aloe na spáleniny, šalvěj proti pocení. V létě nahraďte chemii bylinkami

Levandule na zklidnění pleti

Levandule lékařská

Máte vyrážku ze sluníčka nebo jako následek pylové alergie? Vylouhujte levanduli v destilované vodě, vznikne tak voňavé tonikum, které zklidňuje a má protizánětlivý efekt. „Levandule je adstringens, tedy rostlinná droga, která pleť stahuje a hojí,“ vysvětlila magazínu Refinery29 newyorská dermatoložka Jeannette Grafová. Pozor, některé lidi může naopak dráždit, proto tonikum nejdřív otestujte na malém kousku kůže.

Růže pro hydrataci a osvěžení

Růže damašská

Kromě toho, že se snadno pěstují a na zahradě vypadají skvěle, mají i spoustu užitečných vlastností. V kosmetice se výtažky z růže používají zejména na citlivou a stárnoucí pleť; jsou hojivé, pleť vyhlazují a vyrovnávají začervenání. Doma si můžete vyrobit osvěžující růžový sprej, prostě okvětní plátky vylouhujte ve vodě a výsledek nalijte do malého rozstřikovače. Když růžovou vodu smícháte s glycerinem, rázem máte jednoduchý, zcela přírodní hydratační krém, radí lékařka.

Šalvěj proti pocení

Šalvěj lékařská

Šalvěj lékařská patří mezi byliny, které se tradičně užívají kvůli prevenci nadměrného pocení. Můžete ji vyzkoušet v přírodním antiperspirantu, ale ještě lepší je ve formě doplňků stravy nebo i čaje. „Připravit si můžete například čaj do termosky, a to v poměru 2:1 ve prospěch šalvěje. Čaj popíjejte během dne po malých doušcích, celkově by se mělo jednat přibližně o tři až čtyři šálky,“ popisuje odbornice na přírodní léčbu Jana Ranušová.

Aloe vera na spáleniny

Aloe vera

V létě ji zvlášť oceníte, je totiž skvělá na zklidnění spálené kůže. „List aloe uřízněte co nejblíž ke kořeni, pak usekněte i druhý konec,“ doporučuje Tara Heibel, zakladatelka chicagského květinářství Sprout Home. „Pak ostrým nožem odřízněte horní vrstvu listu a z té spodní seškrábněte gel, který je uvnitř.“ Můžete ho použít na zklidnění spálenin a vyrážek, ale i na čištění pleti nebo jako lehkou masku.

Zelený čaj na oteklé oči

Lístky zeleného čaje

Jeho antioxidační, protizánětlivé a povzbudivé účinky jsou známé, ale nemusíte ho jen pít. Stejně efektivní je při kosmetické péči, díky kofeinu dokáže energizovat pleť a zmírnit otoky. Lístky zeleného čaje jednoduše svařte ve vodě a nechte vychladit v lednici. Vzniklé tonikum můžete používat ráno a večer na dočištění odlíčené pleti nebo do něj namočit vatové tamponky jako obklad na unavené oči.

Pampeliška proti pupínkům

Pampeliška lékařská

Zastánci přírodní medicíny považují antibakteriální, vitaminy a minerály nadupanou bylinku za jeden z nejúčinnějších nástrojů pro léčbu akné a také ekzémů. Budete potřebovat nadrobno nasekaný kořen pampelišky, který povaříte ve vodě. Odvar nechte vychladit a pomocí vatového tamponku ho nanášejte lokálně na postižené oblasti. Pro ještě lepší hojení do něj kápněte trochu tea tree oleje.