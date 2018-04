Domácí kavárna může být stejně dobrá jako ta profesionální

V současné době ale trh nabízí velmi širokou paletu přístrojů pro domácí přípravu pressa a dalších kávových specialit. Cenové rozpětí přístrojů je velmi široké, začíná se na zhruba třech tisících a končí klidně na dvacetinásobku této sumy.

Nejlevnější přístroje lze rozdělit do dvou kategorií: přístroje využívající specifický systém zásobníků na kávu a na poloautomaty, do kterých se používá běžná mletá káva. Výhodou těch druhých je velmi levný provoz, jedno presso vás nebude stát víc než pět korun, a to už budete používat naprosto špičkovou kávu. S běžnou kávou se lze dostat na cenu okolo koruny dvou za jednu porci. Ne každý levný poloautomat ale má dostatečný tlak čerpadla pro přípravu kvalitního pressa. A i obsluha vyžaduje grif, stroj je také nutné čistit.

Přístroje využívající některý ze systémů kávových patron bodují velmi jednoduchou obsluhou. Stačí natočit vodu do zásobníku, vložit kávu v kapsli nebo podu a zmáčknout knoflík. I čištění je velmi snadné, postačí vypláchnutí držáku na kapsli s kávou.

Ovšem tak snadné to není. Problém je v ceně kapslí. Obyčejné presso vyjde zhruba na sedm korun, specialita v podobě kapučína, latté a podobně již stojí zhruba dvojnásobek. Výrobci kávovarů ve spolupráci s výrobcem kapslí většinou nalákají na poměrně nízkou cenu samotného automatu, vydělává se především na kapslích. Lídrem v tomto směru je Nescafé se systémem Dolce Gusto, případně od stejného výrobce kávy systém Nespresso, které je dražší a méně rozšířené. Přístroj Dolce Gusto stojí přibližně od tří tisíc korun.

Pokud pomineme cenovou nevýhodu jednoho šálku kávy, poskytují tyto přístroje většinou výborné výsledky. Káva je lahodná a je často lepší než v leckteré české kavárně. A v tomto srovnání nakonec vyhraje i cenou. Levnější variantou jsou takzvané pody neboli kulaté polštářky s kávou, které připomínají pytlíkový čaj. Dostupnost těchto podů je ale v našich končinách omezená, nemluvě o speciálních pro přípravu latte nebo kapučína.

Ten, pro koho je káva víc než jen ranním vyprošťovákem, by se měl poohlédnout po plnoautomatickém přístroji. Ty nejlevnější dnes stojí již pod deset tisíc korun, profesionální přístroje pak pořídíte zhruba od 15 000 korun výše. A strop? Ten téměř neexistuje, ale ty nejlepší lze pořídit do zhruba 50 000 korun.

Plnoautomatický přístroj je přímo připojen na přívod vody, není tak nutné kontrolovat její zásobník. Umí nahřívat šálky, sám si namele kávu a problém není ani opravdu výkonná tryska pro šlehání mléka. Vše se ovládá přes displej, a tak je obsluha velmi snadná. Podle typu je nutná údržba, což vám potvrdí každý profesionální barman. Některé stroje se umí vyčistit samy, jiným budete muset pomoci.

Poradit konkrétní model je obtížné. Pokud ale nemáte finanční limity a potrpíte si na hezký design, zkuste si nechat předvést stroje švýcarské značky Jura. Chybu rozhodně neuděláte.