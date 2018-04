Čtenářský recept: Domácí bramborový salát

Doba přípravy: 2 hodiny

Množství: 6 porcí

1 kg menších brambor

1 střední majonéza

250 ml bílého jogurtu

sůl

pepř

domácí zavařená zelenina (hrášek, okurky, červená paprika)

2 větší mrkve

půl celeru

25 dkg domácí uzené slaniny

2 vajíčka

1 cibule

1/2 jablka

1. Brambory uvaříme ve slupce. Celer a mrkev nastrouháme na hrubo a spolu s na kostičky nakrájenou cibulí spaříme horkou vodou. Uvaříme vajíčka na tvrdo.

2. Uvařené brambory oloupeme a nakrájíme na čtverečky do velké mísy, přidáme spařenou zeleninu. Dále nakrájíme vajíčka na kostičky, okurky a papriku. Vše přidáme do mísy k bramborám. Přisypeme hrášek (cca hrst a půl).

3. Slaninu si nakrájíme na kostičky a osmahneme, vychladnutou ji přídáme do mísy k ostatním surovinám. Jako poslední oloupeme půl jablka nastrouháme na jemno a přidáme do mísy, kam dáme 1 majonézu a 1 jogurt.

4. Osolíme a opepříme dle chuti a vše zamícháme. Necháme odstát alespoň 8 hodin.

Poznámka: Podáváme s řízky z telecího, kuřecího, vepřového, krůtího a králičího masa či z ryby.