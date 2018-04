Zuby jako perličky? Pomůže dentální hygiena nebo speciální bělicí gel

„Žloutnutí zubů způsobují pigmenty obsažené v potravinách, nápojích i cigaretách. K dalším faktorům patří například stárnutí nebo užívání některých léků,“ otevírá téma Veronika Zákopčaníková, dentální hygienistka ze zubní kliniky Dental Office H33 v Praze. Začít byste tedy měli u správné péče o chrup. Ujistěte se, že dentální hygienu provádíte správně, pak teprve můžete začít uvažovat nad samotným bělením zubů.

„Správnou mechanikou čištění zbavíte zuby plaku a bakterií, které jsou původcem většiny problémů se zuby. Zápachem z úst počínaje, zubním kazem, zánětem dásní a paradentózou konče,“ tvrdí pražský stomatolog Tomáš Zábojník. Co se týče frekvence čištění zubů, stačí podle něho dvakrát denně, tedy ráno a večer.

„Osobně si ale čistím zuby i po obědě. Používáte-li měkký zubní kartáček, sklovinu si častějším čištěním zubů určitě nijak nepoškodíte,“ dodává zubní lékařka Jana Sedláčková z Prahy.

Armáda mezizubních kartáčků

Chcete-li mít zdravé a zářivě bílé zuby, rozhodně si nevystačíte s jedním kartáčkem. Kromě základního měkkého zubního kartáčku je nutné jednou za čtyřiadvacet hodin použít i ten mezizubní. Prostory mezi zuby se vám s ním budou čistit snadněji, než například se zubní nití, která už vyžaduje trochu praxe. Při nesprávné manipulaci s nití vám navíc hrozí pořezání dásní v mezizubních prostorech.

Mezizubní kartáčky se prodávají v různých barvách a každá barva zastupuje jinou tloušťku štětinky. Záleží, jak máme mezizubní prostory široké, podle toho bychom měli používat kartáčky různé šířky. Jedině tak docílíme opravdu dobrého vyčištění.

„Většinou se jedná o dvě až tři různé velikosti, které by měl jeden člověk denně používat,“ uvádí dentální hygienistka Veronika Zákopčaníková a dodává: „Je to o zvyku. Jakmile se naučíte s mezizubními kartáčky správně pracovat, zabere vám takové čištění maximálně dvě minuty denně.“

Důležitost čištění zubů mezizubními kartáčky potvrzuje také doktorka Jana Sedláčková, která zároveň varuje: „Vsadíte-li na příliš úzký kartáček, mezizubní prostory dostatečně nevyčistíte. V opačném případě si pak můžete štětinou kartáčku na ocelovém drátku poškodit dáseň v mezizubním prostoru.“

Dentální hygiena jako nutnost

Pokud si nevíte rady, jaké velikosti mezizubních kartáčků používat, nechejte si poradit od dentální hygienistky. „Ta neprovádí jen kosmetické úpravy zubů, ale klienty seznamuje právě i se správnou technikou čištění,“ tvrdí stomatolog Tomáš Zábojník, podle něhož bychom měli na dentální hygienu docházet ideálně dvakrát do roka.

Pakliže navíc zvažujete podstoupit některou z metod bělení zubů, dentální hygiena by tomu měla předcházet. „Má-li klient naprosto perfektní domácí hygienu a na zubech nejsou viditelné žádné pigmenty například z kávy nebo čaje, dentální hygienu před bělením zubů podstupovat nemusí. V opačném případě bych ji ale raději doporučila,“ vysvětluje Veronika Zákopčaníková.

Efektivní domácí bělení

Metod, které slibují bělejší zuby, dnes na trhu existuje bezpočet. Rozdělit se dají do několika kategorií. Vyzkoušet můžete spíše doplňkové bělicí produkty, kdy se jedná například o bělicí zubní pastu, bělicí pero nebo bělící pudr. Takové přípravky pořídíte běžně v drogériích nebo v e-shopech, ale zázraky od nich raději nečekejte. Jedná se totiž o produkty s poměrně nízkým množstvím peroxidu vodíku, který je pro vybělení zubů klíčový.

Dále si můžete zaplatit tzv. ordinační bělení. Jedná se o chemické bělení zubů, které vždy probíhá pod dohledem stomatologa. Tato metoda vám samozřejmě přinese nesrovnatelně lepší výsledek bělení, ale vyjde poměrně draho – zhruba na deset tisíc korun. Zlatou střední cestou se proto jeví domácí bělení postavené částečně na ordinační bázi – přece jen mu totiž předchází setkání s odborníkem. Cena takového bělení se pohybuje okolo dvou a půl tisíce korun. Co přesně tato metoda bělení obnáší?

„Před začátkem této procedury je nutné podstoupit konzultaci bělení zubů s dentální hygienistkou nebo zubním lékařem, případně i dentální hygienu. Poté klientům necháváme vyrobit dle otisků zubů tzv. nosiče. Na klinice jsme schopni je vyrobit do druhého dne, kdy už doma můžete začít s bělením,“ popisuje Veronika Zákopčaníková.

Dodává, že s těmito nosiči byste měli dostat i speciální bělicí gel, který si po dobu dvou týdnů nanášíte na zuby. „Bělí se horní i dolní přední zuby – od středu napočítáte prvních pět na každou stranu,“ popisuje dentální hygienistka.

Vybírat si dokonce můžete i mezi denním a nočním bělením. „V případě denní varianty si nasazujete nosiče s bělicím gelem zhruba na 20 minut ráno i večer. Upřednostníte-li noční variantu, budete mít nosiče s gelem na zubech během noci, a to po dobu 6 hodin,“ dodává Zákopčaníková.

Po každé aplikaci bělicího gelu vás na další dvě hodiny čeká tzv. bílá dieta. To znamená, že se musíte po uvedenou dobu vyhýbat potravinám a nápojům, které by mohly zubní sklovinu zbarvit. Pozor si dávejte hlavně na kávu, černý čaj a červené víno, z potravin na čokoládu, kečup, mrkev, borůvky, ostružiny, maliny i citrusy. Aby vám efekt vybělení vydržel co nejdéle, je však podle Veroniky Zákopčaníkové vhodné vyhýbat se tzv. barevným potravinám a nápojům i po ukončení bělicího procesu.

Jak často bělit a komu to není povoleno

Málokdo z nás by si však po vybělení zubů nadobro odpustil například kávu, řada lidí proto bělení zubů podstupuje opakovaně. Nemělo by to však být příliš často. „Názory na frekvenci bělení zubů se liší, nicméně u nás na klinice dovolujeme podstupovat tuto domácí metodu bělení maximálně jednou ročně,“ uvádí Zákopčaníková.

Bělení se nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, osobám mladším osmnácti let, ani lidem s neošetřeným zubním kazem nebo s nedostatečnou ústní hygienou. Podle dentální hygienistky Zákopčaníkové bychom měli zvážit i bělení v úseku, kde se nachází například výplň (plomba), korunka či faseta: „Bělení se v těchto místech sice nezakazuje, ale musí se počítat s tím, že vše, co je takříkajíc umělé, se nevybělí. Vybělí se pouze vlastní zub.“