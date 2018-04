Domácí bar je třeba hýčkat

Začátečník potřebuje na úvod také trpělivost, aby se odbornou literaturou prokousal dřív, než vyrazí plenit samoobsluhu. Jinak totiž snadno utratí tisíce, ale v rozhodující chvíli bude k dokonalosti chybět třeba jen pár kapek angostury.

Sirup domácí, ovoce čerstvé

Výhodu mají puntičkáři. Náhražky se v baru tolerují jen výjimečně, levný nekvalitní alkohol nikdy. Prvotřídní musí být i led, připravený z balené vody bez bublinek, a sladí se cukrovým sirupem, který se rozpouští lépe než krystalový cukr. Ten patří leda jako ozdoba na navlhčený okraj sklenky. Cukrový sirup si hravě připravíte sami doma, když kilogram cukru rozpustíte ve 3/4 litru vody, na 10 minut přivedete k varu a během této doby z něj sbíráte pěnu. Pak přecedíte přes plátěný ubrousek a slijete do lahve.

Dále budete potřebovat nealkoholické nápoje jako sodu, tonik, kolu a různé džusy, zvlášť pokud máte raději osvěžující long drinky. Profesionální barmani ovocné šťávy připravují zásadně z čerstvého ovoce, které používají i na zdobení. Jsou však i jiné nezbytnosti: do Manhattanu například patří kompotovaná třešeň, do Martini extra dry coctailu zelená oliva. Nic z toho by vás na poslední chvíli nemělo zaskočit.

Vyhrává gin

Nejen zapřisáhlí minimalisté, ale třeba také gastronomičtí odborníci Karel Pinka a Alice Pinková tvrdí, že v domácím baru si lze bez úhony na cti vystačit s jedinou lahví základní lihoviny. Nejvděčnější je v tomto případě gin. Stejného názoru je i barman Alexander Mikšovic, autor publikace Umění koktejlu, který sází na značky Beefeater a Greenall's Gin. Podle konkrétních vybraných koktejlů pak budete vybírat dále. Základem je suchý a červený vermut, hořký likér angostura bitter (lze nahradit fernetem), dále likér lemon curacao, soda a tonik. Každá další láhev kvalitní lihoviny pak přímo zázračně rozšíří vaše obzory. Jeden důkaz za všechny: White Lady je slavný koktejl ze 4 centilitrů ginu, 2 centilitrů likéru Cointreau a 1 centilitru citronové šťávy. Záměnou ginu za koňak vzniká neméně slavný Sidecar koktejl. Použijete místo ginu vodku? Máte Trojku, zvanou též Balalajka.

V módě je tequilla

Podobná škatulata však nelze provádět automaticky. Zvlášť nepoužitelné jsou pro váš bar různé anýzové likéry, jako je pernod nebo pastis, které jsou vždy nejlepší jen s ledovou vodou v poměru 1:5. K barovým evergreenům naopak patří vedle vodky a koňaku či jiné brandy také whisky a rum. Nikoli ovšem "temná říčanská lihovina", ale takové ušlechtilé destiláty jako bacardi z rodiny světlých třtinových rumů, nebo naopak těžké, aromatické jamajské, jako Captain Morgan. Hitem poslední doby je pak exotická tequilla, základ pro Margaritu nebo Tequilla Sunrise. Návštěvy z ciziny však nejspíš překvapíte domácími specialitami s českou becherovkou nebo moravskou slivovicí.

Všechny tyto základní lihoviny zvané též báze se mezi sebou míchají jen výjimečně. Jedna z nich však vždy tvoří páteř koktejlu, minimálně polovinu obsahu sklenky. Kolem ní se pak ovíjejí další chuti, které nápoji dodají výslednou typickou podobu.

Jak na ně

Výhodou všech těchto lahví je fakt, že je lze nejlépe přechovávat v nižší pokojové teplotě a ve tmě - tedy opravdu v baru. Výjimkou je sekt, na který si v míchaných nápojích potrpí zejména dámy. Avšak ani ten by neměl být v chladničce déle než dva dny. Pro svůj bar vybírejte zásadně suché šampaňské, s označením brut. Abyste nemuseli spotřebovat celou láhev naráz, vyrábějí se právě pro použití do míchaných koktejlů speciální zátky.



short drink - koktejl, v němž se alkohol ředí jen ledem nebo malým množstvím ovocné šťávy na obsah sklenky asi 7 cl

long drink - koktejl, v němž nealkoholické nápoje doplňují alkohol na obsah asi 20 cl, nejjednodušeji podle mnemotechnické anglické říkanky: a strong, two sweet, three sour, four weak. To je: jeden díl alkoholicky silné báze, dva díly sladkého (například z rodiny vermutů) a tři díly kyselého přídavku (například italské fernety nebo angostura bitter) a čtyři díly nealko "prodlužujícího" nápoje.

Domácí speciality pro návštěvy ze zahraničí

Moravský kohout: 4 cl sladkého červeného vermutu Metropol, 2 cl slivovice, 1 cl fernetu, kůra pomeranče, kůra citronu

Tuto lahůdku z moravských ingrediencí lze počeštit užitím střiku Karlovarské becherovky místo fernetu a celého řezu pomeranče místo kůry.

Beton, typickou českou specialitu ze 4 cl Karlovarské becherovky a 10 cl Indian Tonic Water ozvláštníte, když do něj vložíte místo klasického citronu tři tenké plátky neloupané salátové okurky.