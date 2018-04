Doma můžete dělat, co vás napadne

Jak prožít Valentýna v přírodě, v restauraci a na párty?

Domov skýtá na Svatého Valentýna v podstatě neomezené možnosti. Můžete podnikat, co vás napadne.

Můžete třeba začít poměrně odvážně a spoře oděni do něčeho zvláště přitažlivého vlastnoručně vykouzlit nějaký speciálně speciální pokrm. Platí přirozeně i pro pány.

Ti ve většině případů budou v tu chvíli milováni téměř bláznivě. Odvážnější mohou i tančit nazí, ti konzervativnější pak klidně oblečení, protože tancem nic nezkazí ani jedni z nich. Atmosféru lze dotvořit svíčkami, vůněmi apod. Namísto standardních "valentýnek" vyjádřete své pocity kyticí a na velikosti v tomto případě nešetřete.

Nechejte se inspirovat květomluvou. Koupený dárek nepředávejte u stolu ani mezi dveřmi, ale rafinovaně ho skryjte někde v bytě a nechejte partnera, ať se trochu snaží.. Potom ho/ji můžete nechat unášet například Šrámkovým splavem nebo jinými zamilovanými verši. Minimálně překvapíte. Aniž byste museli do studené únorové noci, ponořte se do atmosféry stříbrného plátna a rozehřejte svoje srdce třeba filmem Někdo to rád horké a horkou čokoládou.

