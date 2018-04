Přijďte v sobotu nakupovat na Jarmark. Potkáte i doktorku Cajthamlovou

Kdo před redakci na pražském Andělu dorazí včas, může ochutnat domácí buchty, koláče i slané dobroty, které speciálně pro návštěvnice a návštěvníky Jarmarku upečou redaktorky a fanynky dámského on-line magazínu OnaDnes.cz.

Zdravé mlsání zajištěno

Komu pomohou vybrané peníze: Vaše příspěvky pomohou holčičce, kterou má její babička od jejího narození v pěstounské péči a žije s ní od smrti manžela sama. Jedná se o dívku těžce tělesně handicapovanou. Narodila se s vrozenými vývojovými vadami pohybového aparátu a s mentální retardací, (DMO, Dandy Wolker). Dívenka navštěvuje speciální školu v České Lípě, kam ji babička denně vozí, a vyžaduje celodenní péči. Přitom vítá společnost nových osob i svých vrstevníků, a tak by jí babička ráda umožnila pobyt na táboře.

Tentokrát jsme se ale rozhodly pojednat naše pečení trochu zdravěji a odlehčeněji, takže se můžete těšit třeba na lehký jahodový koláč bez tuku, celozrnnou bábovku s ořechy, zdravé sušenky, nadýchaný slaný quiche nebo muffiny s červenou řepou.

Proč jsme tentokrát ustoupily od klasiky v podobě máslových bábovek a kynutých buchet? Protože očekáváme návštěvu, která je známá svým kritickým pohledem na hříšné stravovací návyky Čechů.

Doktorka Kateřina Cajthamlová, kterou určitě znáte z pořadu Jste to co jíte, dorazí na naši dámskou akci v deset hodin dopoledne a přinese také nějaké kousky ze svého šatníku, a připojí se tak k prodávajícím i nakupujícím. Určitě ale rovněž odpoví na zvědavé otázky naší moderátorky, které se budou týkat jak módy, tak zdravého životního stylu.

Jarmarku se zúčastní také Česká Miss 2011 Jitka Nováčková, která bude na stánku Nadace Terezy Maxové nabízet poklady ze svého šatníku. To, co za ně zaplatíte, poputuje hned do kasičky Nadace.

Káva, která chutná i pomáhá

Hrneček Starbucks se bude na Jarmarku prodávat za 150 korun.

Dalším dobrým důvodem, proč zasvětit sobotní dopoledne a brzké odpoledne výhodným nákupům v režii OnaDnes.cz, je možnost vychutnat si přímo na místě kávu Starbucks, která bude k mání v teplém i ledovém provedení za skvělých 40 korun, pro osvěžení si budete moci dát také ledový ovocný čaj za 30 korun. Navíc se na kávovém stánku budou prodávat i různě barevné hrnečky se zajímavým designem. Veškerý výtěžek z prodeje přitom Starbucks věnuje Nadaci Terezy Maxové dětem.

