Dokonalý sex bez orgasmu skutečně existuje

Zatímco mužský orgasmus zařídila příroda s velmi jasným cílem - zajistit přežití lidstva, ten ženský žádnou významnou úlohu nehraje. Někteří odborníci sice tvrdí, že existuje proto, aby žena zůstala po sexu v klidu ležet a spermie bezpečně doputovaly k vajíčku, ovšem tato teorie počítá se simultánním orgasmem ženy i muže, který je ale podle statistik asi tak stejně častý jako výhra v loterii.

Není tedy divu, že muži prožívají sex se vším všudy v podstatě pokaždé, zatímco pro většinu žen je to běh na dlouhou trať. Tenhle "závod" navíc ještě často komplikují partneři, kteří, když žena nevyvrcholí, začnou mít pocit, že je nemocná, nebo že ji nedokážou dostatečně vzrušit.

Celkem logicky se pak začnou po každém sexu ptát, jací byli, a proč se to partnerce nelíbilo tolik jako jim. Z orgasmu se tak stane povinnost a bude ještě těžší ho dosáhnout, což dokazuje i to, že každá desátá česká žena přiznává, že v současném vztahu orgasmus neprožívá.

Čím více sexu, tím snazší orgasmus

"Podle zkušeností z mé klinické praxe je neprožívání orgasmu především důsledkem toho, že v dlouhodobém vztahu ženy ztrácí chuť na milování s partnerem. Na začátku vztahu je přitom pro ženu sex vzrušující i bez prožití orgasmu," vysvětluje sexuoložka Hana Fifková.

Orgasmus je podle ní záležitostí tréninku, takže čím méně sexu žena má, tím je menší pravděpodobnost, že orgasmus zažije. V žádném případě by se tedy milování neměla vyhýbat, naopak by měla zkusit partnerovi vysvětlit, že si sex dokáže užívat i bez orgasmu. Zároveň je ale důležité, aby se muž nepřestal snažit a nemyslel v posteli jen na sebe.

"Nemá cenu ženský orgasmus brát jako něco, co musí nutně patřit ke každému milování - i proto, že schopnost ženy dosáhnout orgasmu závisí na mnoha proměnlivých faktorech. Milování by ale mělo, a to v zájmu obou partnerů, ženě čas od času uspokojení ve formě orgasmu přinést," dodává sexuoložka.

Nový rozměr milování: tantra

Skvělou metodou, jak znovu objevit svoje tělo a užívat si naplno vzájemné doteky, je tantrický sex. Tuto indickou techniku starou dva tisíce let si oblíbily dokonce i hvězdy jako Sting nebo Scarlett Johanssonová.

Jde o velmi intimní milování, jehož hlavním cílem je naučit se vzájemné pozornosti a úctě a zároveň naplno cítit blízkost druhého. Orgasmus tu probíhá v podstatě jen mimochodem, a pokud neproběhne vůbec, absolutně nic se neděje. Naopak se záměrně oddaluje, aby si oba partneři mohli do sytosti užít. Používá se při tom technika zvaná waveriding, což znamená něco jako "v nejlepším se má přestat".

A jak se tomuto umění naučit? Existuje spousta knih o tantrickém sexu a tantrických masáží a v každém větším městě dnes najdete školy tantry, kde vás těmto technikám naučí zkušení lektoři.