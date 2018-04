Dokonalý dekolt. Vyzrajte nad gravitací a zubem času

Masáže a krémy

"Za stav a celkový vzhled dekoltu a krku nemůže jen věk a zemská gravitace, ale především vy," říká kosmetička Marie Lánová.

Pravidelná masáž zpevňujícími krémy vám prsa sice nezvětší, ale pomůže vám je vytvarovat a zpevnit. Provádějte ji každé ráno a večer speciálně určeným krémem či sérem na dekolt. Krouživými tvary by se měla prsa dlaní masírovat ve směru hodinových ručiček minimálně pět minut.

Pokožku prsou také vypne pravidelná sprcha studenou vodou, která vás navíc i otuží.

Pilulky na zvětšení prsou

Na trhu je spousta přípravků, které slibují zázračné účinky v oblasti zvětšení prsou. Některé obsahují ženské hormony, které působí na bázi estrogenu a progesteronu a objem hrudníku se vám po nich opravdu může zvětšit.

Bohužel účinky pilulek jsou pouze dočasné, jakmile je přestanete užívat, prsa se vám zase "zmenší" na původní tvar. Při braní přípravků na hormonální bázi je také riziko, že přiberete i v jiných partiích než jen v dekoltu.

Plastická operace

Chirurgické zvětšení prsou patří v současné době mezi nejžádanější výkony plastických chirurgů. Používají se k tomu materiály na bázi silikonu. Implantátů je celá řada nejrůznějších tvarů a velikostí a je obtížné zvolit ten nejvhodnější na míru přímo pro vás.

Proto je konzultace s plastickým chirurgem jednou z nejdůležitějších součástí celého procesu. Výsledek by měl být co nejpřirozenější a současně splňovat to, co si pacientka představuje.

"Současné zkušenosti ukazují, že dobře vhojené prsní implantáty vydrží dlouhou řadu let a v převážné většině nepůsobí svým nositelkám žádné obtíže. Není tedy třeba se zvětšujících operací prsů nijak přehnaně obávat, jenom je nutné si na tuto operaci připravit řádově několik desítek tisíc korun, protože implantáty rozhodně nejsou lacinou záležitostí," říká plastický chirurg MUDr. Svatopluk Svoboda.

Suma, kterou zaplatíte za zvětšení prsou je závislá na ceně za operaci, typu implantátu, délce hospitalizace i typu elastické podprsenky. Nejnižší cena při jednom dni hospitalizace se pohybuje kolem 45 tisíc korun, zákrok vás ale může vyjít až na 90 tisíc.

Po zhojení vám zůstanou malé jizvy, dlouhé asi 4 centimetry, vzniklé po řezu, kterým se do prsu vkládá silikonový implantát. Jizvy jsou umístěny tak, aby nebyly na první pohled příliš patrné: v podprsní rýze, na hranici prsního dvorce a někdy v podpažní jamce.

"Jen asi u šesti procent žen může po operaci dojít k "migraci" implantátu (posune se nebo se pootočí), v některých případech časem vznikne takzvaná kapsula: tuhé pouzdro, které může implantát deformovat, ve výjimečný případech dojde i k zánětlivé reakci. Ta může vzniknout, když se záhy po operaci vrhnete do cvičení, těžké fyzické práce, nebo když nebudete nosit kompresivní podprsenku," vysvětluje rizika doktor Svoboda.

Modelace prsů

V případě, že vlivem hormonálních změn, po porodu či kojení jsou prsa povislá, lze je právě modelací vytvarovat k původní dokonalosti. Při zákroku se buď odstraní přebytečné vazivo, nebo se objem naopak doplní pomocí implantátů. Výsledkem je bezvadný hrudník, ale za cenu jizev, nutných k redukci nadbytečné kůže.

"Běžnými a často prováděnými operačními výkony jsou operace modelační, které většinou vrací správný tvar povislým prsům, často u žen po opakovaných těhotenstvích a kojení nebo po větší redukci váhy," vysvětluje plastický chirurg Svatopluk Svoboda.

Velikost modelovaných prsů je však limitována původním obsahem vlastní tkáně. Při těchto modelačních operacích se do prsu nic nepřidává, ani, kromě kožního krytu, se z něj žádná tkáň neubírá.

Modelace prsou se provádí v celkové anestezii a hospitalizace trvá zhruba 1 den. Návrat do normálního aktivního života je možný cca do 14 dnů.