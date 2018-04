Jak být lepší tchyně než ta šílená semetrika z nejapných vtipů

Pět rad pro maminky dcer

1. Nikdy neříkejte "Já ti říkala, že si ho nemáš brát"

Plánovala jste celé roky, že si vaše copatá holčička jednou vezme za muže milého vzdělaného upraveného sympaťáka, a ona si přivedla individuum v odrbaných džínách s dredy, které studuje už pátou univerzitu, protože se "hledá". Berte to tak, že to je její volba. Vy si ho brát nebudete. Možná s ním bude šťastná, možná ne. Ale je to její život, ne váš.

Tchyně a vtipy: Ze zoologické zahrady volají: "Vaše tchyně spadla do bazénu s krokodýly!" "A co mám dělat? To jsou vaši krokodýli, tak si je zachraňujte sami!" Jaký je rozdíl mezi tchyní a mlhou? Žádný. Nejlepší je, když se zvedne a zmizí. Z balkonu visí za ruce žena a nějaký mladší muž ji mlátí kladívkem přes prsty. Kolemjdoucí na něj volá: "Co to děláte, vy surovče?!" Na to ten na balkonu: "Člověče, vždyť to je tchyně!" Načež druhý odpoví: "Ale jak se drží, potvora!"

2. Nekontrolujte zetě, jestli dobře pečuje o vaše vnouče

Mnoho matek vytvoří se svými dcerami neprůstřelný pakt "dokonalé péče o dítě", kde nemají členové rodiny mužského pohlaví co pohledávat. Neuzurpujte si vnouče jen pro sebe a dovolte jeho otci, aby se o něj postaral, ať už (viděno vašima očima) jakkoli nedokonale. I dítě s kalhotami naruby a špinavou pusou může být šťastné.

3. Nedávejte "mladým" nevyžádané rady

Znáte tenhle? Mladý muž si podává inzerát: "Prodám třicet svazků všeobecné encyklopedie. Už ji nepotřebuji. Před dvěma měsíci jsem se oženil a moje tchyně ví úplně všechno." Je zřejmé, že ve svém věku máte mnoho životních zkušeností a ráda byste se o ně podělila i s rodinou své dcery. Ale radši se kousněte do jazyku a nechte je, aby žili podle svých představ (i kdyby se výrazně lišily od těch vašich).

4. Respektujte jejich soukromí

Zejména bydlíte-li s "mladými" ve vícegeneračním domě nebo bytě, nevstupujte do jejich prostor bez pozvání, nebo aspoň zaklepání. Jejich doma je jejich doma a ani to, že jste babičkou jejich dětí, vás neopravňuje k tomu, abyste k nim vpadla, kdykoli vám to přijde na mysl. Také návštěvy provozujte zdvořilé a přiměřeně dlouhé. Pamatujte, že host a ryba třetí den už hodně zavánějí.

5. Najděte na partnerovi své dcery nejméně jedno pozitivum

Ať už se dceřin výběr jakkoli liší od vašich představ, zkuste na něm najít aspoň nějaké chvályhodné stránky. Když moc nevydělává, zase se věnuje dětem a zahrádce. Když není moc zručný, zase mu to myslí. Když nepobral příliš krásy, zase má prestižní práci. Na každém se přece najde nějaké plus.

Pro maminky synů:

1. Snažte se mít ji ráda

I když se podvědomě cítíte zrazena, protože váš chlapeček dal přednost jiné ženě, nestavte se od samého začátku do role nesmlouvavého nepřítele. Je velmi pravděpodobné, že ho opravdu miluje a udělá vše pro to, aby byl šťastný. Takže máte vlastně společný cíl. Zkuste ji mít ráda a nebuďte k ní příliš kritická.

2. Nepleťte se jí do kuchyně a domácnosti

Je dost možné, že vaše nová snacha neumí tak dobrou svíčkovou jako vy, ledabyle žehlí košile a nepozná rozdíl mezi kýtou a krkovicí, ale na druhou stranu její kuchyně je její kuchyně a obsah jejích skříní i prach v rohu pokoje by pro vás měl být tabu. A to i tehdy, že strašně toužíte být prospěšná. Nabídněte pomoc, ale nevnucujte ji, nebo dokonce nevykonávejte tajné mise do "jejího" teritoria.

3. Nemluvte jí do výchovy dětí

Jestliže vy jste svým dětem v životě nedala dudlík ani přesnídávku ze skleničky a o tříkolovém kočárku si myslíte, že je to děsná volovina, tak je to jen a jen vaše věc. To, jak se vaše snacha stará o své děti (pokud tedy nestojí deset hodin v kočárku před hospodou, kde ona mocně naklání půllitr), je zase věc její. Žádná máma nestojí o paní "chytrou" za zády, ať je to, kdo je to. Jen si vzpomeňte na své mateřské začátky.

4. Nepomlouvejte ji za zády

I když se vám zdá snacha příliš tlustá nebo hubená, málo zdvořilá nebo přehnaně zakřiknutá, nepořádná nebo úchylná na úklid, nikdy na ni nenasazujte v její nepřítomnosti. Nejméně vhodným adresátem vašich soudů je přitom váš syn a její partner v jedné osobě. Pomluvy ovšem nesměrujte ani k jiným členům rodiny nebo vašim přítelkyním. Máte-li se ženou svého syna nějaký problém, vyříkejte si ho tváří v tvář.

5. Najděte společnou notu

Je sice o generaci či více mladší a z docela jiné rodiny, ale to neznamená, že si musíte být naprosto cizí. Zkuste najít něco, v čem se shodnete. Možná má také ráda televizní seriály, křížovky nebo zahradničení, třeba sbírá hrnkové recepty nebo miluje výlety do evropských metropolí. Zjistěte, v čem jste si podobné, a zkuste si někdy udělat "dámskou" jízdu. Třeba z vás ještě budou "kámošky" a ona bude všude vyprávět, jakou má dokonalou tchyni.