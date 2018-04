Dokonalá svatba bude ta moje originální!

Do zámeckého hotelu ze 14. století přijela Magdalena Vokáčová na pracovní víkend. A vydechla úžasem: „Tak tady bych se snad i vdávala.“

Jiří Čmolík (30) a Magdalena Čmolíková (29) se brali 4. října 2005 v areálu hotelu Starosedlský Hrádek

Její přítel ji vzal za slovo a po jedenáctileté známosti jí o pár měsíců později právě tady navlékl snubní prstýnek. Na tu svatbu její hosté hned tak nezapomenou.

„Můžete mi prosím sdělit svou konfekční velikost?“ obvolávala jednoho svatebčana po druhém Magdalenina kostymérka měsíc předem. Všichni se dozvěděli, že budou oblečeni v historických kostýmech, ale o detailech neměli tušení.

„Nechtěla jsem být středem pozornosti jenom já, chtěla jsem, aby si moji svatbu užili i hosté,“ vysvětluje Magdalena, proč se rozhodla všech pětačtyřicet hostů obléknout do kostýmů z období renesance, které nakonec sehnala v českokrumlovském divadle. Pro sebe a svého přítele vymyslela šaty a ty pak nechala ušít. Ženicha oblékla do rytířské zbroje a dala mu kopii Aragornova meče, do štítu pak erb rodu Vokáčů.

Magdalena je totiž prapravnučkou Šimona Vokáče, jednoho z dvaceti sedmi popravených českých pánů – i proto ten nápad s historickou svatbou. U šperkařky si ještě nechala zhotovit čelenku. Ušetřila naopak za pozvánky – napsala je na pergamenový papír a opálila sirkou.

Svatební den byl naplánován do poslední minuty a na dodržení scénáře dohlíželo několik kamarádů a spolužáků z DAMU. Ta svatba vážně nebyla levná, ale Jiří a Magdalena říkají: „Ani po jedenácti letech vztahu to pro nás nebyla formalita a chtěli jsme, aby všichni měli na co vzpomínat.“ A je vážně na co. Autobus se svatebčany vyrazil z Prahy před devátou, a když pak dorazili na místo, dostal každý svůj kostým. Dámy sametové šaty až na zem, pánové balonové ,kraťasy‘, kabátce a barety na hlavu. Rozpaky při seznamování byly pryč – v převlecích to šlo samo. Ženich s nevěstou se od rána ještě neukázali, ale svatebčané se mezi sebou družili včetně tet z druhého kolene už před polednem.

Pak se svatební průvod za doprovodu bubnů a kejklířů vydal vesnicí k lesu. Na louce dostali všichni zpěvníky a začali nacvičovat píseň pro ženicha a nevěstu. Když ji pak zazpívali takzvaně ,naostro‘, objevil se u lesa rytíř s princeznou na koni – a nejen malé děti vydechly úžasem. Ženich si nevěstu odvedl s průvodem až k oltáři, v zámecké kapli Svaté trojice je očekával evangelický farář. Hrálo se pak, jedlo a tančilo až do noci. A kostýmy vydržely hostům dlouho: Kdy se vám v životě znovu poštěstí vidět vlastní tchyni jako princeznu a švagra v baretu a dobových škorních?

Podle numerologů

Sedmičky, které snoubence tak přitahují, znamenají pochopení a účast. To je určitě pěkný základ pro manželství, ale stejně užitečná je šestka (láska ke kráse, domov a rodina) nebo pětka (emocionální hloubka a zaujetí) anebo čtyřka (zručnost a asertivita).

Podle astrologů

Astrologové se brání označit jeden den jako šťastný pro všechny jedince na světě. Nicméně existují prý tři blízká data vhodná pro svatbu (kvůli příhodné pozici Měsíce, Venuše a Neptunu) – bylo to 1. 5. 2007 a bude 13. 6. 2008 a 28. 7. 2009.

Podle vás

Máte zdravý rozum v provozu a víte, že nezáleží na datu, ale na vás? Pak si můžete vybrat svatební den jen proto, že ta čísla hezky znějí. Letos to například bude pátek 13. 7., sobota 18. 8., sobota 1. 9., sobota 29. 9. a sobota 20. 10. A příští rok pátek 8. 8. 2008!