Dobrý sex navzdory manželství? Můžete ho mít i vy

Asi to známe skoro všechny. Nejdřív nám s intimním životem zamává miminko. Jako by nestačilo těhotenství a šestinedělí. Vyčerpání a strach z toho, že se potomek probudí, z nás na pár měsíců (či let) udělají takřka asexuální bytosti. Potom přijde kolotoč práce − děti − domácnost. Do večerních mdlob pak padají partneři buď oba pořád, nebo se v záchvěvech sexuální touhy míjejí natolik, že ten "probuzený" stejně přijde zkrátka. Sex se pak často stává plánovanou akcí, která úzce souvisí s prázdninami dětí, ochotou babiček a termíny škol v přírodě. A tehdy přichází zklamání: "Tak jsme se na to oba těšili, ale nakonec nic moc." A to vše u párů, kde se oba navzájem opravdu milují a s nevěrou nekoketují.

"Když jsem nastoupila po mateřské do práce, bylo to strašné. Syn už sice celou noc spal, ale stres z práce a kolotoč kolem domácnosti mě vysály tak, že sex byl opravdu to poslední, na co jsem měla chuť," vzpomíná pětatřicetiletá Irena. "Manžel přišel z práce a za chvíli si sednul k počítači a pracoval dál. Usínal až po půlnoci," říká. "Vlastně jsme se úplně míjeli. Najednou jsme zjistili, že jsme spolu dva měsíce nespali. Řekli jsme si, že s tím musíme něco udělat," vypráví mladá žena.

Sex je dřina

Problémem ale bývá právě to NĚCO. Je jasné, že sex po pěti deseti či dvaceti letech manželství nebude stejný jako na začátku. Znáte se tak důvěrně, že vaše poodhalené ňaďro už rozhodně nezpůsobí sexuální tsunami. A upřímně − diskuse nad večeří, plány na přestavbu bytu a otázka důchodového připojištění taky nejsou ideální erotická předehra. Váš letitý milostný vztah prostě potřebuje nový impulz.

"Je to velmi individuální a není na to univerzální recept. Kdyby ho někdo objevil, tak by zasloužil Nobelovu cenu. Naneštěstí u každého hraje roli něco jiného," říká sexuolog Petr Weiss. Záleží na každém, co si vybere. Irena zkusila "odložit" dítě: "Domluvili jsme se s tchyní a na jeden víkend v měsíci jí dáváme syna. Jednou jsme odjeli do hotelu do hor, jindy zůstali doma. Tam jsme si zakázali pouštět počítač. Šli jsme na procházku, lyžovali, jezdili na kolech a milovali se. Klidně v poledne, což s dítětem nejde. Sex teď máme jednou do měsíce. Někomu to možná přijde strašně málo, ale nám to vyhovuje," říká Irena.

Rada nad zlato

Mluvte, mluvte, mluvte. I když to vypadá jako fráze a banalita, nejdůležitější je, aby spolu partneři mluvili. I z malého problému se kvůli mlčení může stát velký. Vysvětlete partnerovi, proč se nechcete milovat tak často jako on. Promluvte si o tom, co se vám při milování líbí a nelíbí. Nesnažte se partnera v sexu přemluvit k něčemu, s čím má on problém a nelíbí se mu to.

Mluviti zlato

Stará pravda praví: sto lidí, sto chutí. Abyste se vzájemně s manželem dozvěděli, kterým směrem se ubírá právě váš apetit, musíte si to prostě říct. A nestačí nějaké "já bych si to představovala takový, no, prostě jiný".

"V sexuálních otázkách je třeba se naučit domlouvat velice srozumitelně, přesně a technicky. Očekávat, že partner porozumí náznakům, se nevyplácí. Pokud něco nelze popsat, dá se to i ukázat prakticky," radí sexuoložka Hanka Fifková. Zvlášť napoprvé ale není jednoduché přesně technicky popsat, co vlastně chci.

Mluvit se svými partnery o tom, co je vzrušuje a co by rádi dělali v posteli, není ještě zcela běžné. Ukázal to i celosvětový průzkum firmy Durex. Podle něj je schopno otevřeně o sexu mluvit necelých 60 procent lidí. Čím jsou partneři starší, tím více se stydí. V tomto případě může pomoct dvojkombinace: příjemná atmosféra a trocha alkoholu.

"Přišli za mnou manželé po třicetiletém vztahu. Žena se svým mužem nikdy neměla orgazmus a on o tom nevěděl. Nevytušil to ani z jejího chování. Chyba byla pouze v tom, že mu za celé ty roky nebyla schopna sdělit, že k dosažení orgazmu potřebuje klitoridální dráždění, ne soulož. Kdyby přišli dříve, celý jejich život mohl probíhat úplně jinak a v této oblasti podstatně spokojeněji," vzpomíná sexuolog Petr Weiss. Takže překonejte zábrany a naordinujte si povídací večer.

Povinná manželská literatura Máte "tak trochu" problémy v posteli a nechce se vám hned je dopodrobna vysvětlovat sexuologovi nebo sexuoložce, ale rady kamarádek už nezabírají? Obraťte se na odbornou literaturu. Vybíráme z bohaté nabídky českých knihkupectví dvě knihy, které by vám mohly buď pomoci, nebo aspoň napovědět. Sex na víkend autorky Anne Hooper (Ikar, 176 Kč) předkládá inspiraci na sexuální hrátky pro páry, které mají příliš hektické všední dny. A Sex jako obohacení života (Stanislav Kratochvíl, Grada, 169 Kč) se vrací na samý počátek. Slibuje základní sexuální trénink v sedmi lekcích.

Pro začátečníky

Potíž nastává, když nevíte, co vlastně chtít. Pak musí začít fáze experiment. Pokud patříte mezi nesmělé, nezkušené nebo stydlivé, rozhodně se nenuťte do latexové kombinézy a nákupu bičíku. Vy byste se cítila podivně a váš partner asi vyděšeně a nejspíš i trapně. Začněte zlehka. Milujte se na jiném místě, než to běžně děláte. Zkuste odjet z domova do hotelu nebo se v bytě milujte v jiné místnosti. Vyzkoušejte nové polohy.

"Klasická misionářská poloha nikdy nebyla moje nejoblíbenější, ale manžel už od začátku vztahu využíval jenom ji. Ne že by to bylo úplně špatně, ale rozhodně se "neotvíralo nebe". Pak jsme se jednou v mírné opilosti dívali na nějaký film, kde se ti dva milovali zezadu. A já úplně spontánně řekla, že to by se mi taky někdy líbilo. Manžela jsem příjemně překvapila, nikdy to se mnou nezkusil jen proto, že jeho bývalá partnerka mu řekla, že "takhle to dělají jen psi". Vyzkoušeli jsme a byl z toho úžasný zážitek. Od té doby občas vyzkoušíme nějakou novou polohu. U Kámasútry jsme se sice nejdřív hodně nasmáli, ale pak jsme zjistili, že když si odmyslíme všechny akrobatické kousky, pár zajímavých tipů se tam najde," svěřuje se osmatřicetiletá Klára.

Když vám i tohle přijde moc, vyzkoušejte masáž. Rozsviťte místo lustru svíčky, kupte nějaký speciální olejíček a vzájemně se hlaďte. Třeba objevíte na těle toho druhého kouzelná místa, která do té doby neznal ani on sám.

Pro pokročilé

Jestli jsou tyto rady pro vás stará vesta, pak přejděte o stupeň dál. Inspirace se dá najít třeba v pornofilmu. Pokud jste jej nikdy ani okem nezahlédla, připravte se na to, že tam opravdu nebude žádný velký příběh, že tam opravdu budou samé silikonové krásky a mužní nadsamci a že zvukové projevy aktérů jsou spíš ze zvířecí říše. Ale přesto, tedy pokud nezvolíte nějaký extrémní snímek, to funguje. Ano, i na ženy, sice ne tak rychle a intenzivně jako na většinu mužů, ale vzrušení tyto scény vyvolají.

Další variantou je návštěva sexshopu. I když je těchto obchodů vidět v ulicích čím dál méně, rozhodně to neznamená, že by lidé přestali nakupovat erotické pomůcky. Obchody se přesunuly hlavně na internet, kde je více času na vybírání a hlavně soukromí. "Žádné zkušenosti s erotickými pomůckami ani jeden z nás neměl. Nejdřív jsme si proto koupili pornofilm, tam se inspirovali a rozhodli se vyzkoušet vibrátor. Možná překvapivě to byl manžel, který měl trochu větší ostych, ale nakonec se mu náš nový sex taky líbil. Pomůcky nepoužíváme při každém milování, jen občas − na zpestření," svěřila se internetovému serveru Xchat čtyřicetiletá Veronika.

Pro otrlé

Pokud nemáte žádné zábrany, vibrátory patří k vaší běžné intimní výbavě a pornoherce poznáte podle hlasu, možná právě váš sex obohatí návštěva swingers klubu. Pro někoho je představa milování se svým partnerem před dalšími lidmi nebo s úplně cizími lidmi nemyslitelná, jiným párům návštěva takového klubu zlepšila sex.

"Stereotyp jsme vyřešili návštěvami swingers klubu. S nikým se tam neprohazujeme, jsme jen spolu. Ale stejně je to pocit, jako bychom dělali něco zakázaného, a tím jsme oba uspokojeni a nemusíme hledat "štěstí" nikde jinde," napsala Sylva na webu dama.cz.

"Skupinový sex nám obohatil sexuální život. Ale pokud je manželství jen trochu nestabilní, tak to ani nezkoušejte. Je to opravdu pro lidi, co vědí, co chtějí, a jsou vyrovnaní s otázkou láska − sex. Nám je 44/43 a sex je super. Láska taky, ale tu do skupinového sexu netaháme. Když se milujeme, tak spolu," radí Aleš a Iveta.

U všech experimentů je důležité, aby se vším novým (i starým) souhlasili oba partneři. Bez výhrad.

Méně je více

Častým konfliktem u několikaletých milostných vztahů je odlišná potřeba sexu. Zatímco jeden by byl úplně spokojený s milováním jednou za dva týdny, druhý by nejraději sex každý den. "Společný sex je oboustranně dobrovolná záležitost. Rozdíl v chuti se vyplatí řešit ubráním častosti ve prospěch toho méně aktivního. Je lepší se milovat svobodně jednou za měsíc než z donucení dvakrát týdně. Je to lepší pro oba, i když ten aktivnější si to možná neuvědomí hned," tvrdí sexuoložka Hana Fifková. Ale ani to není neřešitelná situace. "Optimálním řešením je masturbace," radí Petr Weiss.

Na nevěru zapomeňte

Connie z amerického filmu Nevěrná se stereotyp v manželství a sexu pokusila zahnat nevěrou. Náhodné setkání s prodavačem knih Paulem odstartovalo poměr plný divokého sexu, který se změnil v posedlost. Nevěru jako případnou vzpruhu stagnujícího manželství a sexuálních prožitků však sexuologové nedoporučují. "Nevěra nikdy nezpůsobila, že by se manželství zkvalitnilo," tvrdí Petr Weiss.

A tak když vidíte, že vám to v sexu neklape, a sami si nevíte rady, vyhledejte sexuologa. I když se vám k němu vůbec nechce. Zkuste to brát tak, že když vás bolí zub, taky si ho netrháte sami a jdete k lékaři. Stejně jako v případě bolavého zubu i v sexu platí, že odkládání problému nic neřeší. Naopak. Čím dřív se potíže pokusíte řešit, tím lépe pro váš vztah.

Nejlepší milování? S manželem

Padesátiletí manželé Marie a František z jedné vesnice na Berounsku si sex začali vychutnávat až po pětatřicítce. "Ve dvaceti letech se nám krátce po sobě narodily děti. Žili jsme v domku s rodiči manžela. V noci jsme spali v místnosti spolu s dětmi. Až když jsme se finančně vzmohli a postavili vlastní dům, tak se nám sex začal líbit. Do té doby jsme se milovali se strachem a studem, že budeme vyrušovat rodiče a děti nebo oni nás," vzpomíná Marie. "Milujeme se jednou za měsíc. Není to tak často, jako bychom to asi dělali ve třiceti, ale o to lepší sex teď s mužem máme," říká žena.



Ke stejnému výsledku dospěl i britský ženský magazín Top Sante, který si před časem nechal udělat průzkum mezi dvěma tisícovkami žen. Ptal se jich, s kým měly nejlepší sex. Výsledky byly překvapivé. Dvě třetiny žen se shodly na tom, že nejkrásnější milování zažily se svým manželem. "Průzkum byl sice prováděn ve Velké Británii, ale dá se přenést i do mnoha dalších evropských kultur," tvrdí editorka magazínu Juliette Kellow. Průzkum také potvrdil, že přímo úměrně s délkou vztahu roste uspokojení při milování. Jinými slovy, že sex v dlouhotrvajícím vztahu nemusí být vůbec nudný.

Pětašedesát procent žen nesouhlasilo s tím, že sex v manželství časem zevšední. "Náš průzkum razantně popřel všechny představy, že pro kvalitní sex je potřeba střídat partnery a mít zaručenu volnost. Pravdou je, že pro skutečně dobrý sex musíte partnera dokonale znát a musíte proniknout hluboko do jeho intimity. To je většinou zaručeno právě v dlouhodobých vztazích a v manželství," řekla Kellow.

Takže jestli vám v manželství klape všechno, jen ta postel v poslední době trochu skřípe, nezoufejte. Investujte oba aspoň trochu snahy a třeba zjistíte, že váš manžel je pořád tím nejlepším milencem, jakého jste kdy měla. Dokonce lepším, než byl před deseti lety...

Vzkaz muži

LUCIE (35), MANAŽERKA

Problémem žen je pocit nedostatečnosti. Buď nezvládáme partnerovy sexuální nároky, nebo máme dojem, že jsme málo sexy. Zároveň si jasně uvědomujeme, že předstírat z ničeho nic erotickou divu člověku, který nás vidí dennodenně nenalíčenou, s neumytými vlasy a v teploučkém flanelovém pyžamu, by vypadalo trochu nemístně. Myslím, že řada z nás občas po nějakém zpestření touží, ale říct si o něj neumí, protože vlastně neví, jak by mělo vypadat. Takže občas čekáme, že partner aspoň v žertu naznačí, co bychom třeba mohli zkusit, a my to buď se zvědavostí přijmeme jako výzvu, nebo rovnou zamítneme. Rozhodně ale platí, že pokud nám partner naznačí svůj zájem způsobem "Hele Máňo, už mě nevzrušuješ, jestli nechceš, abych táhnul vo dům dál, musíš s tím něco udělat," nevykřeše v nás jiskru, ale děs, strach a zlost.

Vzkaz ženě

MARTIN (39), PROGRAMÁTOR

My muži jsme většinou přesvědčeni, že jsme v sexu dobří a žádné oživování není třeba. Sice to tak není, ale to si nepřipouštíme a zmínku o tom, že by "to mohlo být lepší", bereme jako surový atak na naše ego. Proto se spíše než na otevřenou rozmluvu dáme chytit na vtipkování, dvojsmyslné žerty, někdy i s podporou trochy alkoholu... Romantická atmosféra a sexy prádlo fungují, jenže před svatbou. Když si naše usedlá Marie vezme nové prádlo a začne se tvářit jako svůdná dračice, působí to jako karikatura. Zaútočí tak spíš na naši bránici než na libido. Co naopak fungovat bude, je adrenalin. Dobrodružné zážitky, sport, ale třeba i mírná žárlivost na partnerku, se kterou se baví jiní (pozor, nepřežeňte to), to obvykle zabírá. Chcete, abychom na vás měli chuť? Vezměte nás třeba na squash nebo na večírek...