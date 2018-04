Dobré vztahy po rozvodu? Rady, jak vycházet s otcem vašich dětí

... KDYŽ HO NENÁVIDÍM

Ne nadarmo se říká, že nenávist je druhá strana lásky. Takže nejdřív k smrti milujeme, abychom o pár roků, zkušeností a zklamání později k smrti nenáviděli. A co je na tom nejhorší, velmi často svého ex nemůžeme jen tak vymazat ze života. Když už se s ním tedy musíme dál stýkat, ať už kvůli dětem (to nejčastěji) nebo z nějakých jiných důvodů (třeba kvůli práci či rozjetému podnikání), pak je dobré mít situaci pod kontrolou. Nechte si od nás a psycholožky Jitky Douchové poradit, co dělat, když...

Pro Evu nebylo lehké rozpoutat rozvodové martyrium, protože takhle to nikdy nechtěla. Jindřicha si brala ve dvaceti coby svou první vážnou známost a byla přesvědčena, že spolu zestárnou. Teď ho nenávidí nejen za to, že se v manželství projevil jako slaboch, manipulátor a citový vyděrač, ale také za to, že kvůli němu musela přeorat svůj hodnotový žebříček. Vždycky si myslela, že rodina je "svatá", a rozvod brala jako své velké selhání.

"Nejvíc mě bolí, že jeho slabošství mu zajistilo absolutní sympatie našich dětí," přiznává pětatřicetiletá překladatelka.

Soud svěřil děti do její péče, ale s Jindřichem se minimálně každé dva týdny potkává při jejich předávání. "Pokaždé, když ho vidím, otvírá se mi kudla v kapse," přiznává se. "Kdyby si aspoň nechal pro sebe ty své kritiky a výčitky..."

Co dělat:

Ať už jste utekla před jeho furiantstvím, nezodpovědností nebo pedantstvím, máte na něj pořádnou pifku. Můžete mu při nejbližší příležitosti naplivat do tváře, nebo si zachovat důstojnost pravoslavného popa a grácii britské královny.

Podle psycholožky je správně za "b". "Ať už ho nenávidíte z jakéhokoli důvodu, je dobré si svoji nenávist identifikovat a uvědomit si, že se nacházíte v nějaké emoci, která je doufejme časově limitovaná, a pokusit se ji udržet na uzdě," doporučuje Douchová. Ideální je tak podle ní omezit komunikaci na praktická provozní témata jako děti, peníze nebo časový plán.





Co určitě nedělat:

Hysterické scény jsou zakázány, stejně jako výčitky, žárlivé poznámky a citové výlevy. Z vaší války Roseových vynechte také rodinné příslušníky a přátele, o které jste se ještě nedávno dělili rovným dílem. Oni nechtějí slyšet, že je Jindřich hajzl. Mají vás rádi oba a do vašich soukromých věcí se nechtějí montovat.

... KDYŽ HO JEŠTĚ MILUJU

Odešel za jinou, protože mu lépe rozumí, je chytřejší nebo má delší nohy a méně vrásek. Strašně moc vám ublížil a vám se zhroutil celý svět, protože jste myslela, že to sice moc neklape, ale co, které manželství je koneckonců dneska dokonalé?

"Vím, že bych ho měla nenávidět, ale já ho miluju a chci ho zpátky," krčí rameny Zdena a v ruce nervózně svírá papírový kapesník. Kdyby se vrátil, odpustila by mu všechno. I to, že ji evidentně několik let podváděl a že s tou druhou čeká dítě.

Co dělat:

Pokud jste se s jeho odchodem ještě nevyrovnala a utápíte se v depresi přesto, že už si odstěhoval všechny své věci a v šanonu máte lejstro s razítkem, které říká, že už k sobě nepatříte, měla byste se s ním vídat co nejméně. A taky přijmout fakt, že se to stalo, ale že rozvodem váš život nekončí, naopak je to začátek něčeho nového.

Co určitě nedělat:

Ne, nechoďte s ním na kafe ani mu nepište maily, protože s tím, koho milujeme, se prostě nemůžeme kamarádit. Chybou je také dusit se v potřebě pomsty a spravedlivého trestu, protože tím trestáte hlavně sama sebe. Zakonzervujete se v pozici ublížené, nenávistné nebo milující, ale nepustí vás to dál do života. Ten máme jen jeden a je škoda ho pročekat na zápraží v naději, že se ex zase vrátí.

... KDYŽ MĚ CHCE ZPÁTKY (ALE JÁ JEHO NE)

Zuzana si Pavla kdysi brala proto, že byl tichý, nesmělý a roztomile roztržitý. O deset let později ho z téhož důvodu opustila. "Když máte dvě děti, tak potřebujete mít v partnerovi oporu, jenže já měla na hrbu úplně všechno," říká drobná blondýnka. Pavel byl věčně bez práce a pocity méněcennosti zapíjel v hospodě Na růžku. Sedával tam tiše a nesměle, ale doma pak Zuzce dělal peklo. Jednou nebylo dost uklizeno, jindy mu nejela večeře. A děti? Ty vychovala taky strašně.

Odešla. A on to odmítá přijmout. Už dva roky nosí kytky, píše esemesky a maily, zve ji na víno a slibuje, že se změní.

Co dělat:

Jestliže už ho opravdu nechcete, dejte mu jasně najevo, že pro vás tahle kapitola skončila. "Vlídně, formálně, bezpečně, ale jasně vymezte hranice," radí doktorka Jitka Douchová.

Co určitě nedělat:

Nenechte se "ukecat". Do žádného vztahu, ani toho ukončeného, nikdy nepatří soucit. I když je vám ho líto a těžko vydýcháváte pohled ztraceného kotěte, nedávejte mu planou naději a nebuďte falešně ohleduplná.

... KDYŽ SE HO BOJÍM

Někdy to rozvodem nekončí, ale začíná. Není vůbec neobvyklé, že bývalý partner situaci neunese a začne ji řešit výhružkami, které se stupňují. Uvědomte si, že ten, kdo vyhrožuje, je ve skutečnosti strašně slabý. A právě ta slabost v něm vyvolává potřebu mocenské síly.

Zhrzený exmanžel pak neváhá vyhrožovat násilím na majetku i blízkých lidech, a to vše jen proto, aby se jeho bývalá zase poslušně vrátila. Jenže láska se nedá vynutit se zbraní v ruce, a tak jsou všichni zúčastnění tak trochu v pasti.

Co dělat:

I když se svého rozlíceného ex nebojíte, protože váš nový partner má černý pásek v karate a vy s sebou v kabelce nosíte pepřový sprej, stejně situaci nepodceňujte. Obraťte se na specializované pracoviště, které pomáhá ženám v ohrožení a má s podobným jednáním zkušenosti, a nechte si poradit.

Co určitě nedělat:

V žádném případě se pod pohrůžkou násilí do vztahu nevracejte. On už jiný nebude a vy máte právo na život podle svého gusta.

... KDYŽ NEMŮŽU VYSTÁT JEHO NOVOU PARTNERKU

I kdyby to byla fúrie nezměrného formátu, i kdyby byla mladší než naše dcera a i kdyby byla pitomá jak štoudev, tak s tím, koho bude napříště náš ex milovat, nic nenaděláme. Jediné, co můžeme, je to přijmout a snažit se s touto osobou co nejlépe vycházet už proto, že je to nejspíš ona, kdo našim dětem, když jsou u svého otce, vaří večeři, utírá nos a hlídá, aby neměly mokré ponožky, když na výletě zmokly.





Co dělat:

Jestliže s tou paní, co má dneska možná stejné příjmení jako vy, prostě vycházet nemůžete a její existence je pro vás nepřijatelná, neduste to v sobě, netýrejte voodoo figurku, která má její tvář, ani neproste svého ex, aby ji poslal k šípku. Lepší variantou je svěřit se se svým problémem psychoterapeutovi a spolu s ním najít řešení.

Co určitě nedělat:

Nepenalizujte svého exmanžela za jeho volbu tím, že mu budete komplikovat život prostřednictvím dětí. Pomsta sice bývá sladká a je lákavé zabránit mu v odjezdu na romantický víkend v Paříži tak, že v pátek zavolám a oznámím mu, že jsem si pohmoždila nohu a potřebuju, aby si vzal na pár dní děti k sobě. Jenže skutečná dáma nemá podobné podpásovky zapotřebí. Ona ví, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě.

... KDYŽ PROTI MNĚ ŠTVE OKOLÍ

Jestliže jste nějaký čas po rozvodu a vaši známí se na vás dívají trochu zkoumavě a lehce s despektem, pak je dobré podívat se do zrcadla, jestli nemáte na čele šmouhu od fixy, nebo zavětřit směrem ke svému ex. "Můj bývalý o mně ještě dlouho po rozchodu prohlašoval, že jsem mu vybrala celé konto, bez jeho vědomí prodala jeho sbírku známek a vyhnala ho z domu jen s igelitkou. Nic z toho nebyla pravda!" říká Adéla, která má už pět let v občance status rozvedená.

Co dělat:

Proti pomluvám se těžko něco dělá, pokud nechcete oplácet stejnou mincí. Nemá cenu obcházet všechny příbuzné a známé a vysvětlovat jim, že pravda je někde jinde. Lepší je taktně jim sdělit, že se Pepa s naším rozchodem ještě tak docela nevyrovnal a že projevem jeho smutku je i lehce zkreslené nazírání reality.

Co určitě nedělat:

Největší chybou by bylo oplácet mu zbraní podobného kalibru, protože ten pán už k vám přece nepatří, tak proč s ním vést nesmyslnou válku,která nemůže mít vítěze.

... KDYŽ CHCE,ABYCHOM BYLI PŘÁTELÉ

Ještě nedávno jste po sobě vrhali nože a talíře po babičce a teď, když jste se konečně rozvedli, přichází za vámi váš ex s thymolinovým úsměvem a napřaženou pravicí: "Budeme přátelé, ano?"

Co dělat:

Jestli jste se přes všechno minulé přenesla, máte konečně fungující vztah a váš bývalý vám fatálně neublížil ani na duši, ani na těle, tak se s ním s pánem bohem klidně přátelte.

Co určitě nedělat:

Pokud ho ale stále milujete, nebo nesnášíte, nenuťte se do nějaké křeče jen proto, že je to IN. Máte právo si své přátele vybírat podle svého vkusu, a ne proto, že se to sluší nebo že vám přijde hloupé odmítnout... Jít proti svému vlastnímu přesvědčení navíc není ani zdravé.